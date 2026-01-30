পড়ুয়াকে চড় ! শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ মানবাধিকার কমিশনের

পড়ুয়াকে চড় ! শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ মানবাধিকার কমিশনের
ক্লাসে তখন অন্য সব পড়ুয়ারা রয়েছে ৷ তাদের সামনে এক পড়ুয়াকে চড় মেরে শাস্তি দেন এক শিক্ষক ৷ এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ মানবাধিকার কমিশনের ৷
চণ্ডীগড়, 30 জানুয়ারি: একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াকে থাপ্পর মারার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিল মানবাধিকার কমিশন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার কারনালের একটি বেসরকারি স্কুলে ৷ এক শিক্ষক সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে ক্লাসের মধ্যে বাকি পড়ুয়াদের সামনে একাধিকবার চড় মারে বলে অভিযোগ ৷ তার দোষ সামান্যই ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ কিন্তু লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়েছেন ওই শিক্ষক ৷
এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হরিয়ানা মানবাধিকার কমিশন ৷ এভাবে শাস্তি দিলে পড়ুয়ার মনে তার প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে থেকে যেতে পারে এবং তার ভালো থাকাকে প্রভাবিত করে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷ স্কুলের প্রিন্সিপালকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তাও জানতে চেয়েছে কমিশন ৷ এরপর যাতে ওই স্কুলে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা কি নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ?
এভাবে বারবার চড় মারার ফলে কিশোরের মৌলিক ও বিধিবদ্ধ অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে, অভিযোগ করেছেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ললিত বাটরা ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, স্কুল আইনত ও নৈতিক- দু'দিক দিয়ে একটি শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে, তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং শিশুর-উপযোগী আবহ বজায় রাখতে বাধ্য ৷ ভয় দেখিয়ে, হিংসার মধ্যে দিয়ে বা অসম্মান করে কোনও পড়ুয়াকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলা যায় না ৷ এই নিয়মের অন্যথা হলে আইনের আওতায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
অভিযোগ, ওই পড়ুয়ার সামান্য ভুলের জন্য তাকে বারবার থাপ্পড় মারেন শিক্ষক ৷ সেই সময় ক্লাসে অন্য পড়ুয়ারাও ছিল ৷ এর ফলে ওই ছাত্রটি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ৷ সে ভয় পেতে থাকে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে ৷ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ললিত বাটরা তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় শিশুর সম্মান, তার মানসিক স্বাস্থ্য ও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হয়েছে ৷ কমিশন জেলার শিক্ষা আধিকারিক বা ডিআইকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত করে সেই রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা জেলার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা আধিকারিকরা ৷ এই ঘটনায় কারনালের ডেপুটি কমিশনার থেকে শুরু করে এসপি, জেলার শিক্ষা আধিকারিক, জেলার ইই আধিকারিক, স্কুলের প্রিন্সিপালকে পরবর্তী শুনানির অন্তত এক সপ্তাহ আগে রিপোর্ট পেশ করতে হবে ৷ পরবর্তী শুনানি 18 মার্চ ৷