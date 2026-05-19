মায়ের অস্ত্রোপচার গুরুতর বিষয় নয় ! উমরের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ

মায়ের অস্ত্রোপচার গুরুতর বিষয় নয় ! উমরের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ
অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না সমাজকর্মী উমর খালিদ ৷ জামিনের জন্য যে কারণগুলি তিনি দর্শিয়েছেন, তা যুক্তিযুক্ত নয়, জানিয়েছে দিল্লির একটি আদালত ৷
Published : May 19, 2026 at 8:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 মে: কঠোর ইউএপিএ-তেও জামিন মঞ্জুর করাই আদালতের নীতি হওয়া উচিত ৷ সোমবার জামিন দেওয়া নিয়ে একটি মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্না ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ ৷ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ করে বেঞ্চ বলে 'কারাবাস ব্যতিক্রম, জামিন নিয়ম', এমনকী ইউএপিএ-তেও'- এই মন্তব্যের পরদিনই ইউএপিএ'তে অভিযুক্ত সমাজকর্মী উমর খালিদের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লির একটি আদালত ৷
অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন কেন ?
2020 সালের দিল্লি সংঘর্ষের মামলায় অভিযুক্ত উমরের কাকার মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি ৷ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর কাকার মৃত্যুর পর 'চেহলাম' (40তম দিনের শোকসভা)-য় অনুষ্ঠিত হবে ৷ এছাড়া আগামী 2 জুন জেলবন্দি উমরের মায়ের অস্ত্রোপচারের কথা রয়েছে ৷ তাই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং মায়ের শুশ্রুষার জন্য আদালতের 15 দিনের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন উমর খালিদ ৷
A Delhi Court dismisses the interim bail plea moved by former JNU student leader Umar Khalid in the larger conspiracy case related to the 2020 Delhi riots, observing that the reasons cited by him for seeking temporary release were not reasonable.— ANI (@ANI) May 19, 2026
আবেদন যুক্তিযুক্ত নয়
এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, উমর খালিদকে এর আগে একবার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সময়ে তিনি জামিনের কোনও শর্ত লঙ্ঘন করেননি ৷ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হবে ৷ তাই আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জেএনইউ নেতা খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাময়িক মুক্তির জন্য খালিদ যেসব কারণ দর্শিয়েছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয় ৷ 2020 সালের দিল্লি সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কঠোর ইউএপিএ-তে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাবাসে রয়েছেন খালিদ ৷
রায়ে বিচারক জানান, "কাকার চেহলাম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তেমন জরুরি কিছু নয় ৷ আবেদনকারীর খুব কাছের কেউ হলে বিষয়টি অন্যরকম হত ৷ কাকার সঙ্গে সম্পর্ক যদি এতটাই কাছের হয়, তাহলে কাকার মৃত্যুর সময় আবেদনকারী জামিনের আবেদন জানাতে পারতেন ৷ এতদিন পরে কেন বলছেন ? তাই এক্ষেত্রে এই কারণটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে না আদালত ৷"
বিশেষ সরকারি আইনজীবী অনিরুদ্ধ মিশ্র আদালতকে জানান, উমর খালিদের পাঁচ বোন রয়েছেন এবং বাবাও আছেন ৷ অতএব, তাঁরা উমরের মায়ের অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে তাঁর দেখাশোনা করতে পারবেন ৷ তাছাড়া তাঁর মায়ের এই অস্ত্রোপচার তেমন জটিল কিছু নয় ৷ একটা সাধারণ অস্ত্রোপচার ৷ শরীরের একটি জায়গায় অ্যানাস্থেশিয়া করে অস্ত্রোপচার হবে ৷ তাই এক্ষেত্রে অভিযুক্তের মায়ের অস্ত্রোপচারের সময় উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই ৷
সরকারি আইনজীবীর এই জবাবের পর আদালত জানায়, খালিদ নিজেই বলেছেন যে তাঁর পাঁচ বোন ও বাবা আছেন ৷ তাঁরাই মায়ের যত্ন নিতে পারবেন ৷ আদালত আরও বলে, "সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, এই অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সাধারণ ৷ একটি মাংসপিণ্ড বাদ দেওয়া হবে ৷ তাই এখানে প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর সাহায্যের কোনও দরকার নেই ৷""
উল্লেখ্য, 2020 সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী উমর খালিদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন অ্য়াক্ট (ইউএপিএ)-তে মামলা দায়ের হয় ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনায় 53 জনের মৃত্যু হয় এবং 700 জনেরও বেশি মানুষ আহত হন ৷ গবেষক ও মেধাবী হিসাবে পরিচিত উমর খালিদকে ওই বছরের 13 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ এর দু'বছর পর 2022 সালের 24 মার্চ প্রথম বার তাঁর জামিন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এরপর ক্রমাগত তাঁর একের পর এক জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে ৷