মায়ের অস্ত্রোপচার গুরুতর বিষয় নয় ! উমরের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ

অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না সমাজকর্মী উমর খালিদ ৷ জামিনের জন্য যে কারণগুলি তিনি দর্শিয়েছেন, তা যুক্তিযুক্ত নয়, জানিয়েছে দিল্লির একটি আদালত ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 8:30 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 মে: কঠোর ইউএপিএ-তেও জামিন মঞ্জুর করাই আদালতের নীতি হওয়া উচিত ৷ সোমবার জামিন দেওয়া নিয়ে একটি মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্না ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ ৷ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ করে বেঞ্চ বলে 'কারাবাস ব্যতিক্রম, জামিন নিয়ম', এমনকী ইউএপিএ-তেও'- এই মন্তব্যের পরদিনই ইউএপিএ'তে অভিযুক্ত সমাজকর্মী উমর খালিদের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লির একটি আদালত ৷

অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন কেন ?

2020 সালের দিল্লি সংঘর্ষের মামলায় অভিযুক্ত উমরের কাকার মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি ৷ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর কাকার মৃত্যুর পর 'চেহলাম' (40তম দিনের শোকসভা)-য় অনুষ্ঠিত হবে ৷ এছাড়া আগামী 2 জুন জেলবন্দি উমরের মায়ের অস্ত্রোপচারের কথা রয়েছে ৷ তাই পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং মায়ের শুশ্রুষার জন্য আদালতের 15 দিনের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন উমর খালিদ ৷

আবেদন যুক্তিযুক্ত নয়

এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, উমর খালিদকে এর আগে একবার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সময়ে তিনি জামিনের কোনও শর্ত লঙ্ঘন করেননি ৷ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হবে ৷ তাই আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জেএনইউ নেতা খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাময়িক মুক্তির জন্য খালিদ যেসব কারণ দর্শিয়েছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয় ৷ 2020 সালের দিল্লি সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কঠোর ইউএপিএ-তে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাবাসে রয়েছেন খালিদ ৷

রায়ে বিচারক জানান, "কাকার চেহলাম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তেমন জরুরি কিছু নয় ৷ আবেদনকারীর খুব কাছের কেউ হলে বিষয়টি অন্যরকম হত ৷ কাকার সঙ্গে সম্পর্ক যদি এতটাই কাছের হয়, তাহলে কাকার মৃত্যুর সময় আবেদনকারী জামিনের আবেদন জানাতে পারতেন ৷ এতদিন পরে কেন বলছেন ? তাই এক্ষেত্রে এই কারণটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে না আদালত ৷"

বিশেষ সরকারি আইনজীবী অনিরুদ্ধ মিশ্র আদালতকে জানান, উমর খালিদের পাঁচ বোন রয়েছেন এবং বাবাও আছেন ৷ অতএব, তাঁরা উমরের মায়ের অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে তাঁর দেখাশোনা করতে পারবেন ৷ তাছাড়া তাঁর মায়ের এই অস্ত্রোপচার তেমন জটিল কিছু নয় ৷ একটা সাধারণ অস্ত্রোপচার ৷ শরীরের একটি জায়গায় অ্যানাস্থেশিয়া করে অস্ত্রোপচার হবে ৷ তাই এক্ষেত্রে অভিযুক্তের মায়ের অস্ত্রোপচারের সময় উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই ৷

সরকারি আইনজীবীর এই জবাবের পর আদালত জানায়, খালিদ নিজেই বলেছেন যে তাঁর পাঁচ বোন ও বাবা আছেন ৷ তাঁরাই মায়ের যত্ন নিতে পারবেন ৷ আদালত আরও বলে, "সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, এই অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সাধারণ ৷ একটি মাংসপিণ্ড বাদ দেওয়া হবে ৷ তাই এখানে প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর সাহায্যের কোনও দরকার নেই ৷""

উল্লেখ্য, 2020 সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী উমর খালিদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন অ্য়াক্ট (ইউএপিএ)-তে মামলা দায়ের হয় ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনায় 53 জনের মৃত্যু হয় এবং 700 জনেরও বেশি মানুষ আহত হন ৷ গবেষক ও মেধাবী হিসাবে পরিচিত উমর খালিদকে ওই বছরের 13 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ এর দু'বছর পর 2022 সালের 24 মার্চ প্রথম বার তাঁর জামিন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এরপর ক্রমাগত তাঁর একের পর এক জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে ৷

