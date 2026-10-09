মাইনাস 50 ডিগ্রিতেও জমবে না পা ! সেনার জন্য 25 হাজারে দেশি বুট বানাচ্ছে কানপুর ওইএফ
Kanpur Ordnance Equipment Factory Manufacturs Special Boots: দুর্গম আবহাওয়ার জওয়ানদের জন্য বুট তৈরি করতে 40 কোটি টাকার অর্ডার দিল সেনা ৷
Published : October 9, 2026 at 8:08 PM IST
কানপুর (উত্তরপ্রদেশ), 9 অক্টোবর: দেশের প্রতিটি সীমান্তে মোতায়েন ভারতীয় সেনা ও আধাসেনার জওয়ানদের বুট তৈরির দায়িত্বে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের কানপুর অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি ৷ রাষ্ট্রয়ত্ত এই সংস্থার মুকুটে আরও একটি পালক জুড়তে চলেছে ৷ মাইনাস 50 ডিগ্রির হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কর্তব্যরত জওয়ানদের জন্য এক বিশেষ ধরনের বুট তৈরি করবে তারা ৷ যা সিয়াচেনের মতো দুর্গম বরফে ঢাকা পাহাড়ি এলাকায় ভারতীয় সেনার জওয়ানদের পা সুরক্ষিত রাখবে ৷
বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন এবং লেহ-লাদাখের বরফে ঢাকা পাহাড়ে সীমান্ত রক্ষায় মোতায়েন জওয়ানদের পায়ের সুরক্ষার জন্য আর বিদেশি বুটের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না ভারতকে ৷ এমনকি কম খরচে দেশীয় প্রযুক্তিতে এই জুতোগুলি তৈরি করা হচ্ছে ৷ ভারতীয় সেনার তরফে কানপুর অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরিকে এই বিশেষ জুতো তৈরির টেন্ডার দিয়েছে ৷ প্রতিরক্ষা খাতে 40 কোটি টাকা খরচে এই বুটগুলি তৈরি করা হবে ৷
উল্লেখ্য, আগে এই জুতোগুলি ইতালি থেকে আমদানি করা হত ৷ যেখানে 50 হাজার টাকা খরচ হত একটি জুতো তৈরি করিয়ে নিয়ে আসতে ৷ সেখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে তার অর্ধেক দামে অর্থাৎ, 25 হাজার টাকায় এই মাল্টিপারপাস সামরিক বুটগুলি পাচ্ছে সেনা ৷
রাষ্ট্রয়ত্ত এই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের শিল্পকেন্দ্র কানপুরের অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি (ওইএফ) 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পের অধীনে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে ৷ যা প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের বিদেশি নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷
ট্রুপ কমফোর্টস লিমিটেড (টিসিএল)-এর বর্তমান সিএমডি এবং আগে অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরির চিফ জেনারেল ম্যানেজার অনিল রাঙ্গা বলেন, "অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এখন এমন প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে, যা দেশের সেনাবাহিনীর সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম ৷ সম্প্রতি সংস্থার তরফে এমন জুতো তৈরি করা হচ্ছে, যা আগে ইতালির কোম্পানি স্করপা থেকে তৈরি করে আনা হত ৷ যে জুতো ইতালি থেকে 50 হাজার টাকায় পাওয়া যেত, তা এখন অর্ধেক দামে আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে ৷"
তিনি আরও জানান, নিঃসন্দেহে অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরির সকল কর্মী এবং আধিকারিকরা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ৷ এমনকি সংস্থার তরফে ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীকে হাই অ্যাঙ্কেল বুট-সহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক জুতো সরবরাহ করা হয়েছে ৷ কানপুর অর্ডন্যান্স ইক্যুইপমেন্ট ফ্যাক্টরি এই বছর অসংখ্য বুট তৈরির অর্ডার পেয়েছে ৷
উল্লেখ্য, প্রথমবার এই নতুন বুট তৈরি করা হচ্ছে ৷ তাই দেশের সেনাবাহিনীর জন্য ওএফই-তে তিন ধরনের বুট তৈরি করা হয় ৷ সেগুলির বিশেষ ডিজাইনের জন্য সেনার তরফে প্রশংসাও করা হয়েছিল ৷ এই বুটগুলির মধ্যে প্রধানত রয়েছে জলপাই সবুজ রঙ, সোয়েড এবং কালো চামড়ার বুট ৷ যাচাইয়ের জন্য প্রতিটি বুটের পাঁচ হাজার জোড়া সেনাবাহিনীতে পাঠানো হয় ৷
অনিল রাঙ্গাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জলপাই সবুজ বুটগুলি বরফ এবং বালি উভয় রাস্তার জন্যই সহায়ক হবে কিনা, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বরফ-ঢাকা রাস্তার জন্য আমরা এমন বুট তৈরি করেছি, যা হিমাঙ্কের নীচে 50 ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও পরা যায় ৷ আর এই তিনটি নতুন বুট সব ধরনের রাস্তার জন্যই উপযুক্ত ৷"