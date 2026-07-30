বাংলার 20 'গদ্দার' সাংসদের ছবি পিঠে লাগিয়ে সংসদ চত্বরে কল্যাণ, খোঁচা প্রিয়াঙ্কার

বাংলার 20 'গদ্দার' সাংসদের ছবি পিঠে লাগিয়ে সংসদ চত্বরে কল্যাণ, খোঁচা প্রিয়াঙ্কার
তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া 20 জন সাংসদের বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে প্রচার করছেন কল্যাণ ৷ প্রিয়াঙ্কা তাঁকে মনে করালেন, এঁরা একসময় কংগ্রেস ছেড়েছিলেন ৷
Published : July 30, 2026 at 6:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: কংগ্রেস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বের করে না-দিলে বিরোধীদের আজ এই হাল হত না ৷ সংসদ চত্বরে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে একথা বললেন মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাল্টা প্রিয়াঙ্কা মনে করিয়ে দিলেন, এই দলবদলু সাংসদদের কেউ কেউ প্রথমে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ আর এখন এনসিপিআই-তে ৷
তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া কয়েকজন মহিলা সাংসদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগে কল্যাণকে চলতি বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ এই অবস্থায় সংসদের ভিতরে সক্রিয় থাকতে না-পারলেও কখনও মকর দ্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, কখনও চত্বরে ঘুরে তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া 20 জন 'গদ্দার' সাংসদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন শ্রীরামপুরের লোকসভা সাংসদ ৷
বৃহস্পতিবার বুকে ও পিঠে ওই 20 সাংসদের ছবি দেওয়া পোস্টার ঝুলিয়ে সংসদ চত্বরে ঘুরছিলেন কল্যাণ ৷ এমন সময় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব, আরেক কংগ্রেস সাংসদ হিবি ইডেন এবং অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ৷ কল্যাণের গায়ে 'লোকসভায় বাংলার 20 জন গদ্দার' লেখা পোস্টার দেখে প্রিয়াঙ্কা কল্যাণকে বলেন, "এঁদের কেউ কেউ তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য প্রথমে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন ৷ গত মাসে তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) যোগ দিয়েছেন ৷"
বিধানসভা ভোটে দলের পরাজয়ের পর ববি হাকিম, অনুব্রত মণ্ডলের মতো বিশ্বস্ত নেতা থেকে শুরু করে সুদীপ, কাকলীর মতো মমতার পুরনো সঙ্গীরা নেত্রীকে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ 'দিদি'র এমন সঙ্কটকালেও তৃণমূল সুপ্রিমোর পাশে রয়েছেন কল্যাণ ৷
প্রিয়াঙ্কা, পাপ্পু যাদবদের দেখে কল্যাণ বলেন, "ওঁরা দলের টিকিটে জিতে নির্বাচিত হয়েছেন ৷" পাপ্পু যাদব ওরফে রাজেশ রঞ্জন একসময় কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন ৷ তিনি কল্যাণকে খানিক খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দেন, ওঁরা তো প্রথমে কংগ্রেসে ছিলেন ৷ এই মন্তব্য শুনে কল্যাণ বলেন, "আমিও কংগ্রেসে ছিলাম ৷ যুব কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলাম ৷"
এরপরই তিনি পাল্টা কটাক্ষ করে প্রিয়াঙ্কাকে বলেন, "কংগ্রেস যদি দিদিকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বের করে না-দিত, সেটা বলুন ৷ 1997 সালে আপনারা দিদিকে বের করে দিয়েছিলেন ৷ ওরকম না করলে আজ কংগ্রেসের এই হাল হত না ৷"
এই সময় রাজীব-তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, "রাজীবজি দিদিকে খুব ভালোবাসতেন ৷" তখন কল্যাণ তা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, রাজীবজি দিদিকে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন ৷ কিন্তু পরে সিপিআই(এম)-এর (সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল) সঙ্গে কংগ্রেস জোট বেঁধেছিল ৷ কিন্তু আমাদের লড়াই ছিল সিপিআই (এম)-এর বিরুদ্ধে ৷"
পোড়খাওয়া রাজনীতিক আরও জানান, সেই সময় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীরাও সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ৷ কিন্তু মমতা ও তাঁর অনুগামীদের লড়াই ছিল বাংলায় বামেদের বিরুদ্ধে ৷ তৃণমূল সাংসদ বলেন, "দিদি যখন এটা বললেন, তখন তাঁকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হল ৷" এবার পাপ্পু যাদব বলেন, "কিন্তু এখন তো কংগ্রেস পুরোপুরি দিদিকে সমর্থন করছে ৷" এই কথা মেনে নেন সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ ৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস 99 টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ এদিকে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল 80 টি আসন দখল করতে পারলেও বিজেপির কাছে হারের পরপরই বিধায়করা মমতার সঙ্গ ছাড়তে শুরু করেন ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যে বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৃথক তৃণমূল গঠন হয়েছে এবং তাঁকেই বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়েছেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ৷
অন্যদিকে, ভাঙন ধরেছে সাংসদদের মধ্যেও ৷ কাকলী, শতাব্দী, সায়নী, মিতালী, ইরফান-সহ 20 জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়েছেন এবং পরে এনসিপিআই নামের একটি দলে যোগ দিয়েছেন ৷ যদিও তাঁদের এই দলে যোগ দেওয়া নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ এই সাংসদদের বহিষ্কার করার আবেদন জানিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এমন বিপর্যয়ের সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গিয়ে ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠকে যোগ দেন ৷ তাঁর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷ এমন জল্পনাও রটেছিল যে, মমতা আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন ৷