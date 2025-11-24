দেশের 53তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ সূর্য কান্তের
গত 30 অক্টোবর দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তের নামে সিলমোহর পড়ে ৷ তিনি প্রায় 15 মাস এই পদে থাকবেন ।
Published : November 24, 2025 at 11:27 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: জম্মু-কাশ্মীর থেকে 370 ধারা বাতিল, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং পেগাসাস স্পাইওয়্যার মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলায় যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ সোমবার দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন বিচারপতি সূর্যকান্ত ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের 53তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন তিনি ৷
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিচারপতি সূর্য কান্তকে শপথ পাঠ করান ৷ এদিন হিন্দিতে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ গত 30 অক্টোবর দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে সূর্য কান্তের নামে সিলমোহর পড়ে ৷ আগামী 15 মাস তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি পদে থাকবেন । 65 বছর বয়সে আগামী 9 ফেব্রুয়ারি 2027 তারিখে তিনি অবসর নেবেন । এদিন তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এছাড়াও ছিলেন সাত দেশের প্রধান বিচারপতিরা ।
1962 সালের 10 ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার হিসার জেলায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বিচারপতি সূর্য কান্ত একজন ছোট শহরের আইনজীবী থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারপতির আসনে বসলেন ৷ এর আগে তিনি দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংবিধানিক বিষয়ের বেশ কয়েকটি মামলায় রায়দান করেছেন ৷ 2011 সালে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব অর্জন করেছেন। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রায়ের পর বিচারপতি সূর্য কান্তকে 5 অক্টোবর, 2018 সালে হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে 370 ধারা বাতিল, বাকস্বাধীনতা এবং নাগরিকত্বের অধিকার সম্পর্কিত রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷
LIVE: Swearing-in-Ceremony of the Chief Justice of India Shri Justice Surya Kant at Rashtrapati Bhavan https://t.co/EZGbzgCbig— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2025
রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতির তোলা প্রশ্ন মামলার বেঞ্চেও ছিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ তিনি সেই বেঞ্চেও ছিলেন যেখানে ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন স্থগিত করেছিল ৷ নির্দেশ দিয়েছিল, সরকার পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে কোনও নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করা হবে না । নির্বাচনমুখী রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক আবেদনের শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্বাচন কমিশনকে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া 65 লক্ষ ভোটারের বিবরণ প্রকাশ করার জন্যও বলেছিলেন ।
সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ অন্যান্য রাজ্যের বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি ৷ বিচারপতি সূর্য কান্ত সেই বেঞ্চেও ছিলেন, যে বেঞ্চ 2022 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পঞ্জাব সফরের সময় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের তদন্তের জন্য শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল ৷
সেই সময় তিনি বলেছিলেন, এই ধরণের বিষয়গুলির জন্য বিচার্য প্রশিক্ষিত মন প্রয়োজন । তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ওয়ান র্যাঙ্ক-ওয়ান পেনশন প্রকল্পকেও সমর্থন করেছেন ৷ এটিকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ বলে অভিহিত করেছেন এবং স্থায়ী কমিশনে সমতা দাবি করে সশস্ত্র বাহিনীর মহিলা অফিসারদের আবেদনের শুনানিও শুনেছেন ৷ বিচারপতি সূর্য কান্ত 1967 সালের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রায় বাতিল করে দেওয়া সাত বিচারপতির বেঞ্চে ছিলেন ৷