দেবগুরু বৃহস্পতির পথ মার্গী, দুঃসময় কাটিয়ে এবার এই 5 রাশি ছক্কা হাঁকাবে

দেবগুরু বৃহস্পতির পথ মার্গী, দুঃসময় কাটিয়ে এবার এই 5 রাশি ছক্কা হাঁকাবে
বৃহস্পতির মার্গীর প্রভাব চলবে আগামী 4 মাস ধরে ৷ মিথুন রাশিতে বৃহস্পতির সরাসরি চলাচল পাঁচটি রাশির জন্য উপকারী হবে। ভাগ্য খুলবে কাদের?
Published : March 12, 2026 at 6:45 PM IST
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গুরু বৃহস্পতিকে সম্পদ, জ্ঞান, শিক্ষা, সুখ এবং সমৃদ্ধির কারক বলে মনে করা হয়। যে ব্যক্তির রাশিতে বৃহস্পতি শক্তিশালী অবস্থানে থাকে, তারা কর্মজীবনের উন্নতি, আর্থিক সমৃদ্ধি ইত্যাদির মতো অনেক সুবিধা পান। 11 মার্চ, অর্থাৎ বুধবার বৃহস্পতি সরাসরি মিথুন রাশিতে প্রবেশ করেছে ৷ দেবগুরু বৃহস্পতি গত কয়েক মাস ধরে বক্রী থাকলেও এবার নিজের চাল বদলেছে। এতদিন ধরে দেবগুরু বৃহস্পতি বিপরীতমুখী থাকার পর, মার্গী অর্থাৎ সরাসরি মিথুন রাশিতে অবস্থান করেছে ৷ যার ফলে কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের সুখের সময় আসছে ৷
গত চার মাস ধরে বৃহস্পতি বক্রী অবস্থায় (উল্টো পথে) ছিল। ফলে অনেক রাশির জাতকরা কঠোর পরিশ্রম করেও ফল পাচ্ছিলেন না। লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "যখন কোনও গ্রহ বিপরীতমুখী হয়, তখন তার শুভ ফল হ্রাস পায় অথবা কাজে বাধা-দেরি হওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা আসতে থাকে ৷ বৃহস্পতির সরাসরি গতি অর্থাৎ মার্গী হওয়ার অর্থ হল, জাতক-জাতিকারা এখন তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণ ফল পাবেন। বিশেষ করে কেরিয়ার, বিয়ে এবং আর্থিক দিক গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করবে।"
জ্যোতিষীর কথায়, "বৃহস্পতির এই মার্গীর কারণে মেষ, বৃষ, মিথুন, তুলা কুম্ভ রাশিদের ভাগ্য বদলে যাবে ও তারা মালামাল হবে ৷ বৃহস্পতি এখন মিথুন রাশিতে অবস্থান করছে ৷ থাকবে 2 জুন পর্যন্ত ৷ এরপর কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। তবে, আগামী 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃহস্পতি সরাসরি পথেই থাকবে ৷ যার ফলে পাঁচ রাশির খুবই উপকার হবে। এই রাশির জাতকরা ভাগ্যে একটি বড় পরিবর্তন অনুভব করতে পারবে, যা তাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবে ৷"
যে জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যের দরজা খুলবে
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতির সরাসরি গতি আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনও প্রকল্পে কাজ করে থাকেন, তাহলে এখনই সাফল্য অর্জনের সময়। চাকরিজীবীদের জন্য পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ (TAURUS): আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়টি চমৎকার হতে চলেছে। বিনিয়োগে ভালো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান হতে পারে। পরিবারের মধ্যে শুভ ঘটনা ঘটতে পারে।
মিথুন (GEMINI): যেহেতু বৃহস্পতি আপনার রাশিচক্রের সরাসরি দিকে ঘুরছে, তাই আপনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবেন। মানসিক চাপ হ্রাস পাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত হবে। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে ৷ যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।
তুলা (LIBRA): ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকলে, আপনার সমস্যাগুলি উন্নত হতে শুরু করবে। ধর্মীয় তীর্থযাত্রা সম্ভব। এই সময়টি পড়ুয়াদের জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আশাব্যঞ্জক ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কুম্ভ (AQUARIUS): এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, বৃহস্পতির সরাসরি গতি সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ বয়ে আনবে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে জড়িতরা নতুন স্বীকৃতি পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং যারা বিয়ে করতে চান তাঁদের সুখবর আসছে ৷
- যাদের ভাগ্যে বৃহস্পতি দুর্বল, তাদের এই সময়কালে আরও কিছু কাজ করলে সুফল পেতে পারেন ৷
- বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন এবং হলুদ জিনিস (যেমন কলা, ছোলার ডাল) দান করুন।
- কপালে জাফরান বা হলুদের তিলক লাগান।
- 'ওম গ্রাম গ্রীম গ্রাম সা: বৃহস্পতিয় নমঃ' মন্ত্রটি পাঠ করুন।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া গণনা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অন্য়ত্র পরামর্শ নিন) ৷