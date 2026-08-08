ঝাড়খণ্ড সরকার শিবু সোরেনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছে না, দাবি JPSC বিক্ষোভকারীদের
রাঁচিতে অনশনরত এক শিক্ষার্থী জানিয়েছে, 'দিশম গুরু' ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী সরকার কাজ করছে না ।
Published : August 8, 2026 at 3:41 PM IST
রাঁচি, 8 অগস্ট: পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত ঝাড়খণ্ডে ৷ শুক্রবার রাতে সরকারের সঙ্গে আলোচনাও হয় আন্দোলনকারীদের ৷ কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি ৷ তাই শনিবার 15তম দিনেও অব্যাহত 'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্ম মঞ্চ'-এর ব্যানারে পড়ুয়াদের অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি ৷ ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে এই আন্দোলন চলছে ৷
শুক্রবার রাতে সরকারের সঙ্গে পড়ুয়াদের আলোচনার কোনও সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া না গেলেও শিক্ষার্থীরা আশাবাদী যে সরকার শীঘ্রই এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে ।
শিক্ষার্থীরা 'দিশম গুরু' শিবু সোরেনের ছবি হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন । তাঁদের মতে, জেপিএসসি ও জেএসএসসি-তে ক্রমাগত অনিয়মের কারণে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন৷ সরকারের কাছে এটিই তাঁদের প্রধান দাবি । অনশনরত শিক্ষার্থী রাহুল জানিয়েছেন, তাঁরা সরকারের কাছে নিজেদের দাবি পেশ করেছেন এবং এখন বল সরকারের কোর্টে । তিনি আশা প্রকাশ করেন, পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।
ঝাড়খণ্ড 'দিশম গুরু'-র স্বপ্নের প্রতিফলন নয়, বক্তব্য পড়ুয়াদের
অনশনরত পড়ুয়া হাবিবা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি 'দিশম গুরু' শিবু সোরেনের ঝাড়খণ্ড বিষয়ক স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । ঝাড়খণ্ড গঠনের পর 26 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে শিবু সোরেনের আত্মা নিশ্চয়ই ব্যথিত হবে ৷ সরকারের উচিত এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা এবং শিবু সোরেনের দেখানো পথ অনুসরণ করা ।
হাবিবা এমনভাবে শাসনকার্য পরিচালনার ওপর জোর দেন, যাতে এই রাজ্য গঠনে শিবু সোরেনের অসামান্য সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি সম্মান জানানো হয় । হাবিবা আরও উল্লেখ করেন যে, আলোচনার মাধ্যমে দাবিগুলো তুলে ধরা হলেও ঠিক কোন জায়গায় অচলাবস্থা রয়ে গিয়েছে, তা স্পষ্ট নয় ।
এদিকে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে এবং সরকার তা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে । শিক্ষার্থীদের দাবি হল - জেপিএসসি ও জেএসএসসি-কে দুর্নীতিমুক্ত করা, সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি (পিটি) পরীক্ষা বাতিল করা এবং সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া । এখন সরকারের ওপরই নির্ভর করছে তারা কত দ্রুত এবং কী উপায়ে পড়ুয়াদের দাবি মেনে নেবে ।