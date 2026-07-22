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'প্রতিবাদ নিয়ে রাজনীতি করবেন না': প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিরোধীদেরকে কড়া বার্তা নাড্ডার

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার অভিযোগ, রাহুল গান্ধির আসল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নয়, তিনি শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লুটছেন।

JP Nadda
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : July 22, 2026 at 9:45 PM IST

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নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে রাজপথ থেকে সংসদ পর্যন্ত চলা ব্যাপক প্রতিবাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবার একটি সংবাদিক বৈঠকে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। জেপি নাড্ডা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ না দেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলির প্রতি আহ্বান জানান ৷ এর পাশাপাশি, তিনি রাহুল গান্ধিকে পাল্টা কংগ্রেস আমলের বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষ করেন।

নাড্ডা বলেন, "প্রথমত, আমি বলতে চাই যে ছাত্রছাত্রীদের দাবিকে রাজনীতিকরণ করা উচিত নয়। এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং এর জন্য গভীর আলোচনা প্রয়োজন। আমি আজ এখানে এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, বিকেল 4টে নাগাদ বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধি তাঁর বক্তব্যে প্রায় 152টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে আলোচনা করেন। এটি একটি তদন্তাধীন বিষয় এবং সরকার জনগণের কাছে সমস্ত উত্তর তুলে ধরবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা জানিয়েছেন যে, সরকার সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি শিক্ষার্থীদের বিষয়কে রাজনীতিকরণ না করার জন্য অনুরোধ করেছেন। নাড্ডা জানান যে, কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সরকার রাহুল গান্ধির অভিযোগেরও তদন্ত করবে। নাড্ডা উল্লেখ করেন, রাহুল গান্ধি 152টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলেছেন। রাহুল গান্ধি এত বেছে বেছে কথা বলছেন কেন? তিনি কেন একতরফা কথা বলছেন? রাহুল গান্ধির আসল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নয়, তিনি শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লুটছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেছেন যে, সরকার বিধানসভায় আলোচনার জন্য প্রস্তুত। মোদি সরকার শিক্ষার্থীদের বিষয় নিয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পরিবর্তে আলোচনা হওয়া উচিত। নাড্ডা দাবি করেছেন যে, সরকারের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের কল্যাণ। বিরোধীদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পরামর্শ, দোষারোপ ও পাল্টা-দোষারোপের খেলায় না মেতে শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, "আমরা দোষারোপ ও পাল্টা-দোষারোপ চাই না। আমরা সংসদে আলোচনা চাই।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কেন্দ্র প্রস্তুত এবং বিরোধীরা যতটা সময় চাইবে, সরকার ততটা সময় দিতে রাজি। তিনি বলেন, "আলোচনার জন্য বিরোধী দল যত ঘণ্টা সময় চাইবে, আমরা তার জন্য প্রস্তুত।" তিনি বলেন, "আমাদের উচিত সমস্যার সমাধানের দিকে মনোযোগ দেওয়া।" তিনি আরও জানান যে, সরকার শিক্ষার্থীদের প্রতি কোনও অবিচার হতে দিতে চায় না।

তিনি আরও জানান যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। বিরোধী দলকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানিয়ে নাড্ডার পরামর্শ, রাজনৈতিক সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনাটি NEET এবং এর সমাধানের ওপরই নিবদ্ধ থাকা উচিত।

নাড্ডা আরও জানান যে, মঙ্গলবার রাতে তিনি হাসপাতালে গিয়ে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং শিক্ষার্থীদেরও অনশন শেষ করতে বলার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেছেন। নাড্ডা জানান, ওয়াংচুক তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং তিনি তার জবাব দেবেন।

TAGGED:

JP NADDA
RAHUL GANDHI
NEET PAPER LEAK
JP NADDA ON PAPER LEAK ISSUE

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