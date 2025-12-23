ঝিরামে ভয়াবহ মাও হানা, 12 বছর পর চাঞ্চল্যকর দাবি বিজেপির

ঝিরামে ভয়াবহ মাও হানা, 12 বছর পর চাঞ্চল্যকর দাবি বিজেপির
2013 সালের এই হানায় প্রাণ যায় একাধিক কংগ্রেস নেতার ৷ একযুগ পর মাও হানা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিজেপি সভাপতি ৷ জবাব দিয়েছে কংগ্রেসও ৷
রায়পুর ও নয়াদিল্লি, 23 ডিসেম্বর: এক য়ুগ আগে হওয়া একটি মাওবাদী হামলায় প্রাণ গিয়েছিল ছত্তিশগড়ের একাধিক কংগ্রেস নেতার ৷ তালিকায় তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থেকে শুরু করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলেই ছিলেন ৷ এই ঘটনায় কংগ্রেসেরই একাংশের হাত ছিল বলে দাবি করলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ পাল্টা নাড্ডাকে এনআইয়ের জেরা করা উচিত বলে তোপ দেগেছেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল ৷
2013 সালের 25 মে পরিবর্তন যাত্রার সময় বস্তারের ঝিরাম উপত্যকায় কংগ্রেস নেতাদের গাড়িতে হামলা চালায় বেশ কয়েকজন মাওবাদী ৷ সেই ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নন্দকুমার প্যাটেল থেকে শুরু করে তৎকালীন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মহেন্দ্র কর্মা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার প্রাণ যায় ৷ এই ঘটনায় এবার কংগ্রেসের একাংশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন নাড্ডা ৷
সোমবার ছত্তিশগড়ের জাঞ্জগিরের সভা থেকে নাড্ডা দাবি করেন, 2013 সালে যখন এই হামলা হয় তখন তিনি রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন বলে নানা ঘটনা খুব কাছ থেকে দেখেছেন ৷ তিনি বলেন, "আজ আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে নকশালদের যোগাযোগ ছিল ৷ তারাই এই হামলা করিয়েছিল ৷ পরে এই চক্রান্তকারীদের হাতেই ক্ষমতা যায় ৷ আর তার ফল ভুগতে হয়ে সাধারণ মানুষকে ৷"
বিজেপি সভাপতিকে জবাব দিয়েছে কংগ্রেসও ৷ এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ পোস্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল লেখেন, "বিজেপি সভাপতি আবারও ছত্তিশগড়ে এলেন ৷ আবারও 2013 সালে শহীদ হওয়া নেতাদের অপমান করলেন ৷" কংগ্রেসের এই নেতা নাড্ডার কাছে জানতে চান, তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর যখন এই ঘটনার তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেন বিজেপি আদালতে দিয়ে তদন্ত বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছিল ?
পোস্টের অন্য একটি অংশে প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী লেখেন, "আপনি (বিজেপি সভাপতি) আমাদের বলছেন যে মাওবাদীরা ওই হামলার নেপথ্যে ছিল তাদের এখন গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে ৷ আমি জানতে চাই তদন্তকারীদের প্রশ্নের জবাবে তারা যে সমস্ত তথ্য় দিয়েছে তা কি প্রকাশ্য়ে আনা হবে?"
ছত্তিশগড়ের বর্তমান সরকার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার দাবি করেছেন, তাঁদের আমলে মাওবাদীদের নিকেশ করার কাজ করছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷ বেশ কয়েকমাস আশে শাহ ঘোষণাও করে দেন, আগামী দুবছরের মধ্যে গোটা দেশকে মাওবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করবে সরকার ৷ এই প্রসঙ্গেও তোপ দেগেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উল্লেখ করেছেন, আরও এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের প্রসঙ্গ ৷
বাঘেলের প্রশ্ন, আজ বিজেপি মাওবাদীদের নিকেশ করা নিয়ে এত কথা বলছে ৷ কিন্তু অতীতে তারা যখন টানা 15 বছর ছত্তিশগড়ের ক্ষমতায় ছিল তখন কিছু করেনি কেন ? এখানে রমন সিংয়ের নাম উল্লেখ করে বাঘেল দাবি করেন, মাওবাদীরা যখন ছত্তিশগড়ে পরপর আক্রমণ চালাত তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা কেপিএস গিল ৷ কিন্তু ব্য়বস্থা না করে রমন সিং নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কথা বলে অপমান করতেন ৷