সাংবাদিক খুনে পুলিশের এনকাউন্টার, গুলিতে জখম অভিযুক্ত
নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ ধুমানগঞ্জের নেহেরু পার্ক ঘেরাও করে। এরপরই পুলিশের গুলিতে জখম হয় অভিযুক্ত ৷
Published : October 24, 2025 at 3:34 PM IST
প্রয়াগরাজ, 24 অক্টোবর: স্থানীয় এক সাংবাদিককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে 10টা নাগাদ সিভিল লাইনস এলাকায় এক সাংবাদিককে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত বিশালকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালায় ৷ দুই পায়ে গুলি লাগে ৷ পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) অজয় পাল শর্মা জানান, সাংবাদিক লক্ষ্মী নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে (এলএন সিং) গত 22 অক্টোবর কোনও বিষয় নিয়ে অভিযুক্তের সঙ্গে ঝগড়া হয় ৷ এই বিরোধ থেকেই খুনের পরিকল্পনা করে সে ৷ অভিযুক্ত সেদিনই মাছ বাজার থেকে একটি ছুরি কিনে আনে পরে বৃহস্পতিবার সুযোগ পেয়ে খুন করে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত অন্য সন্দেহভাজনকে খুঁজতে পুলিশের দল অভিযান চালাচ্ছে । দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ । অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, "এই খুনের সঙ্গে জড়িতদের কোনওভাবেই ছাড়া হবে না। মৃতের পরিবারকে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দেওয়া হবে।"
পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ ধুমানগঞ্জের নেহেরু পার্ক ঘেরাও করে। জানা গিয়েছে, পুলিশকে দেখে গুলি চালায় অভিযুক্ত। পাল্টা পুলিশ গুলি চালালে অভিযুক্ত বিশালের দুই পায়ে গুলি লাগে। তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় । পুলিশ সূত্রে খবর, সাংবাদিক এলএন সিং (50) ধুমানগঞ্জ থানা এলাকার অলকাপুরী কলোনিতে থাকতেন। তিনি বহু বছর ধরে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে 10টা নাগাদ এলএন সিং সিভিল লাইনস থানা এলাকায় খবর করতে যান ৷ সেই সময়ই দুই যুবক ছুরি নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে এবং এলএন সিং-কে একাধিকবার ছুরির কোপ মারে হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাংবাদিক হত্যার পর, অনেক আইনজীবী এবং সাংবাদিক ঘটনাস্থলে হাজির হন। শীর্ষ পুলিশকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷
অন্যদিকে, পিলিভিটে জন্মদিনের পার্টিতে খুন এক যুবক ৷ পিলিভিট জেলার মাধোতান্ডা থানা এলাকায় বৃহস্পতিবার শারদা বাঁধের কাছে এক ড্রেন থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। নিহতে নাম মোহন (28) ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মোহন বেশ কয়েক বছর ধরে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে কাজ করছিলেন। তিনি দীপাবলি উৎসবে বাড়ি ফিরেছিলেন।
গ্রামবাসীরা জানিয়েছে, বুধবার রাতে গ্রামে জন্মদিনের পার্টি চলাকালীন মোহন সঞ্জয়, বসু এবং রঞ্জিতের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয় ওই যুবকের ৷ পরে, অভিযুক্ত সঞ্জয় তার বন্ধুকে নিয়ে মোহনের বাড়িতে আসে ৷ সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যায় তিন অভিযুক্ত ৷ বাঁধের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পরে মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়। পরে তাঁর দেহ ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ ইনচার্জ অশোক পাল বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ডিজে নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই খুনের ঘটনা। মৃতের মায়ের কাছ থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।"