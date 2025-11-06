একজোট হতেই JNU জয়! ছাত্র ইউনিয়নের ভোটে 4 পদেই জয়ী বামপন্থীরা

একজোট হতেই JNU জয়! ছাত্র ইউনিয়নের ভোটে 4 পদেই জয়ী বামপন্থীরা
বামপন্থীরা সভাপতি এবং সহ-সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করলেও, বাম জোট-প্রার্থীরা সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক পদে খুব কম ব্যবধানে জিতেছেন।
Published : November 6, 2025 at 10:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 নভেম্বর: জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির একটি জোট আবারও চারটি কেন্দ্রীয় প্যানেল পদ জিতেছে। তবে, এবার সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদের জন্য বিদ্যার্থী পরিষদের কাছ থেকে তাদের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শেষ পর্যন্ত, AISA, SFI এবং DSF-এর বাম জোট চারটি পদই দখল করে। বামপন্থীরা সভাপতি এবং সহ-সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জয়লাভ করলেও, বাম জোটের প্রার্থীরা সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে খুব কম ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন।
চারটি পদের মধ্যে AISA প্রার্থীরা দুটিতে জয়লাভ করলেও, SFI এবং DSF প্রার্থীরা একটি করে পদে জয়লাভ করে। আসলে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠন AISA, SFI এবং DSF-এর জোটে, AISA দুটি আসন জিতেছে, যেখানে SFI এবং DSF প্রত্যেকে একটি করে আসন জিতেছে। AISA সভাপতি এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে প্রার্থী দিলেও, SFI সহ-সভাপতি পদে এবং DSF সম্পাদক পদে প্রার্থী দেয়।
ছয় বছর পর একজন মহিলা সভাপতি হলেন: নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের ছয় বছর পর আবারও একজন মহিলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হলেন অদিতি। তিনি 1,937 ভোট পেয়েছেন, যেখানে এবিভিপি প্রার্থী বিকাশ প্যাটেল 1,488 ভোট পেয়েছেন। এর আগে, 2019 সালের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে এসএফআই-এর ঐশী ঘোষ সভাপতি পদে জয়লাভ করেছিলেন। এরপর, কোভিড-19 মহামারীর কারণে 2023 সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। 2024 সালের নির্বাচনে ধনঞ্জয় জয়ী হন এবং সেই বছরের এপ্রিলে নীতীশ সভাপতি পদে জয়লাভ করেন। এখন, ছয় বছর পর, এআইএসএ প্রার্থী অদিতি তার প্রতিদ্বন্দ্বী, এবিভিপি প্রার্থী বিকাশ প্যাটেলকে 600 ভোটেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন।
অন্য তিনটি পদের ফলাফল নিম্নরূপ: সহ-সভাপতি পদে, SFI-এর গোপিকা 3,101 ভোট পেয়েছেন, যেখানে বিদ্যার্থী পরিষদের তানিয়া কুমারী 1,787 ভোট পেয়েছেন। যুগ্ম সম্পাদক পদে, DSF-এর সুনীল যাদব ABVP-এর রাজেশ্বর কান্ত দুবেকে পরাজিত করেছেন। সুনীল যাদব 2,005 ভোট পেয়েছেন, যেখানে রাজেশ্বর কান্ত 1,901 ভোট পেয়েছেন। এছাড়াও, সাধারণ সম্পাদক পদে বাম জোটের প্রার্থী সুনীল যাদব 2,005 ভোট পেয়েছেন।
এদিকে, ABVP-এর রাজেশ্বর কান্ত পেয়েছেন 1,901 ভোট। যুগ্ম সম্পাদক পদে AISA-এর দানিশ আলি তার ABVP-এর প্রতিদ্বন্দ্বী অনুজ দামারাকে পরাজিত করেছেন। তিনি পেয়েছেন 2,083 ভোট, আর ABVP-এর প্রার্থী অনুজ পেয়েছেন 1,797 ভোট। উল্লেখ্য, এবার ছয় মাসের মধ্যে আবার JNU ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে, 2024-25 মেয়াদের জন্য এপ্রিল মাসে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এখন 2025-26 মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
সম্পাদক পদের জন্য হাড্ডাহাড্ডির লড়াই: এবার জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে, সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সবচেয়ে তীব্র। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই, এবিভিপির সম্পাদক পদপ্রার্থী রাজেশ্বর কান্ত দুবে ডিএসএফের সুনীল যাদবের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করেছিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ, বেশ কয়েকবার রাজেশ্বর কান্ত দুবে সুনীল যাদবের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, এবং কখনও কখনও সুনীল যাদব রাজেশ্বর কান্ত দুবের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। এই ব্যবধান 20 থেকে 70 ভোটের মধ্যে ছিল। কখনও কখনও এই ব্যবধান 100 ছাড়িয়েও যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনীল যাদব জয়ী হন।
এবিভিপির কড়া টক্কর: চারটি পদের মধ্যে, এবিভিপি সম্পাদক পদে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে, যেখানে তারা অল্পের জন্য জয় হাতছাড়া করেছে। তাছাড়া, এবিভিপি প্রার্থী যুগ্ম সম্পাদক পদের জন্যও জোরালো লড়াই করেছেন, এমনকি এআইএসএ প্রার্থী দানিশ আলীকে বেশ কয়েকবার পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। যাইহোক, ভাগ্য শেষ পর্যন্ত দানিশ আলীর পক্ষে ছিল এবং এবিভিপি প্রার্থীর উপর তার নেতৃত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার ফলে জয়লাভ হয়।
মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে দুটি আসনে জয় বামপন্থীদের: নির্বাচনের তথ্যের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এপ্রিলের নির্বাচনের মতো যদি AISA, SFI এবং DSF-এর মধ্যে জোট না থাকত, তাহলে এই বছরের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি দুটি পদে পরাজয়ের মুখোমুখি হতে পারত। তাছাড়া, ABVP সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদেও জয়লাভ করতে পারত। গত এপ্রিলের নির্বাচনে জোট গঠন না হওয়ার পর, AISA এবং DSF পৃথক প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, এবং SFI এবং AISF পৃথক প্যানেলে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, যা ABVP-কে লাভবান করেছিল এবং ABVP প্রার্থী বৈভব মীনা যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছিলেন।
বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে জোট না থাকার ফলে ভোট বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে এবিভিপি অন্য তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়। এপ্রিল মাসে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এবিভিপিকে সুবিধা পেতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি জোট গঠন করে এই নির্বাচনে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।
তাদের মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বামপন্থী সংগঠনগুলি এবিভিপি-কে জিততে না দেওয়ার জন্য একটি জোট গঠন করে এবং চারটি আসনেই প্রার্থী দেয়, যার ফলস্বরূপ তারা চারটিতেই জয়লাভ করে। যদি এই জোটটি না হতো, তাহলে সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদের জন্য জয়ের ব্যবধান কম ছিল, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে বামপন্থী সংগঠনগুলি উভয় পদই হেরে যেতে পারত।