দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গ্রেফতার 14 জেএনইউ ছাত্রের জামিন

বৃহস্পতিবার 50 জনের বেশি ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ শুক্রবার তাঁদের মধ্যে 14 জনকে জামিন দেয় আদালত ৷

JNU PROTESTS
গ্রেফতার হওয়া 14 জেএনইউ বিক্ষোভকারীর জামিন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 27, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 27 ফেব্রুয়ারি: আদালতে স্বস্তি পেল জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) বিক্ষোভে গ্রেফতার পড়ুয়ারা ৷ বিক্ষোভের সময় গ্রেফতার 14 জন পড়ুয়াকে 25,000 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিল পাতিয়ালা হাউস কোর্ট ৷ জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়ন (জেএনইউএসইউ) শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্দেশে মিছিলের সময় পড়ুয়াদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই ঘটনার পাল্টা বৃহস্পতিবার মোতায়েন থাকা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে পড়ুয়াদের সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্যের ঘটনায় 50 জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ এদের মধ্যে ছিলেন জেএনইউএসইউ সভাপতি অদিতি মিশ্র, সহ-সভাপতি গোপিকাবাবু, যুগ্ম-সম্পাদক দানিশ আলি, প্রাক্তন সভাপতি নীতিশ কুমার এবং এআইএসএ জাতীয় সভাপতি নেহা ৷

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসএ) এবং জেএনইউএসইউ-সহ ছাত্র সংগঠনগুলির অভিযোগ, পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সময় বলপ্রয়োগ করেছে ৷ উপাচার্যের পদত্যাগ, ইউজিসি ইকুইটি নিয়ম বাস্তবায়ন এবং রোহিত আইন প্রয়োগের দাবিতে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল ৷

গ্রেফতারের পর পড়ুয়ারা তাঁদের মুক্তির দাবিতে বসন্ত কুঞ্জ থানা ঘেরাও করে ৷ ছাত্র ইউনিয়নের মতে, উচ্চশিক্ষায় ন্যায্যতার সঙ্গে যুক্ত একাধিক দাবি আদায়ের জন্য 26 ফেব্রুয়ারির 'লং মার্চ' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ শিক্ষার্থীদের তুলে ধরা দাবিগুলির মধ্যে প্রস্তাবিত রোহিত আইনের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ন্যায্যতার নির্দেশিকা বাস্তবায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারি তহবিল জোরদার করা, এনইপি-সংযুক্ত কোর্স প্রত্যাহার করা এবং নতুন চালু হওয়া সিদ্ধান্ত ফাউন্ডেশন কর্মসূচি পর্যালোচনা করা। পড়ুয়ারা সাম্প্রতিক একটি পডকাস্টে করা জাতপাত সম্পর্কিত মন্তব্যের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক শান্তিশ্রী ধুলিপুডি পণ্ডিতের ক্ষমা প্রর্থনা ও পদত্যাগের দাবি জানান ৷

'লং মার্চ' কর্মসূচি সাবরমতী টি-পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছিল ৷ যা শিক্ষা মন্ত্রকে পৌঁছনোর উদ্দেশেই ছিল ৷ শিক্ষা মন্ত্রকে পৌঁছনোর আগে আগেই ছাত্রদের 'লং মার্চ' আটকায় পুলিশ ৷ সে সময় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ জেএনইউএসইউ-এর যুগ্ম সম্পাদক দানিশ আলি বলেন, "উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটি কঠোর আইনি কাঠামো প্রয়োজন।"

