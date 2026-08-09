ঝাড়খণ্ডে 16 দিনের ছাত্র আন্দোলনে নয়া মোড়! এবার অনশনে বিধায়ক জয়রাম মাহাতো

ঝাড়খণ্ডে 16 দিনের ছাত্র আন্দোলনে নয়া মোড়! এবার অনশনে বিধায়ক জয়রাম মাহাতো
JPSC-JSSC নিয়োগ পরীক্ষায় সংস্কারের দাবি ৷ বিধায়কের অনশনের মধ্যেই 10 অগস্ট বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক পড়ুয়াদের ৷
Published : August 9, 2026 at 1:02 PM IST
রাঁচি, 9 অগস্ট: ঝাড়খণ্ডে JPSC-JSSC নিয়োগ পরীক্ষা সংস্কার এবং একাধিক দাবিকে ঘিরে ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই বড় আকার নিচ্ছে । রাজধানী রাঁচিতে টানা 16 দিন ধরে চলা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতে এবার পথে নামলেন JLKM বিধায়ক জয়রাম মাহাতো । রবিবার পুরনো বিধানসভা চত্বরে একদিনের অনশনে বসেছেন তিনি । আর এই আবহেই আগামী 10 অগস্ট বিধানসভা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি আরও বড় আকারে করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনরত ছাত্রদের একাংশ ।
অনশনে বসার আগে এবং পরে ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের কাছে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন জয়রাম মাহাতো । মজদুর, কৃষক, আইনজীবী, অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মচারী ও সামাজিক সংগঠনকে নিজেদের মতো করে ধর্না ও প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
জয়রামের বক্তব্য, JPSC-JSSC পরীক্ষার সংস্কারের দাবি শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীদের সমস্যা নয় । এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ঝাড়খণ্ডের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ এবং চাকরির সুযোগ । পুরনো বিধানসভা চত্বরে অনশনে বসার জন্য বিধানসভার স্পিকারের অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
এতদিন রাঁচির জয়পাল সিংহ মুন্ডা স্টেডিয়ামেই মূলত ছাত্র আন্দোলনের ছবি দেখা যাচ্ছিল । কিন্তু সেখানে আন্দোলন চলছে দুটি পৃথক মঞ্চে । এক দিকে রয়েছে JPSC-JSSC রিফর্ম মঞ্চ । এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত একাধিক ছাত্র অনশনে বসেছেন । অন্য দিকে রয়েছে JPSC-JSSC ন্যায় মঞ্চ ৷ এই মঞ্চের নেতৃত্বে রয়েছেন JLKM নেতা দেবেন্দ্র মাহাতো । তিনিও অনশনে রয়েছেন । এ বার পুরনো বিধানসভা চত্বরে জয়রাম মাহাতোর অনশন শুরু হওয়ায় কার্যত আন্দোলনের তৃতীয় কেন্দ্র তৈরি হল । যার অর্থ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক পরিসরেও ঢুকে পড়ছে ।
তবে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে আপত্তি তুলেছেন JPSC-JSSC রিফর্ম মঞ্চর একাংশ । 8 অগস্ট রাতে আন্দোলনরত ছাত্রদের অভিযোগ, তাঁদের আন্দোলন মূলত ছাত্রদের নিজেদের লড়াই । কিন্তু সরকার সেটিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে । ছাত্রদের দাবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে স্মারকলিপি নিয়ে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ বা শান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে ।
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁদের মূল দাবিগুলির সমাধান না-হলে শুধু বৈঠক বা স্মারকলিপিতে আন্দোলন থামবে না । আন্দোলনের পরবর্তী বড় কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে 10 অগস্ট বিধানসভা ঘেরাও । রিফর্ম মঞ্চের ছাত্রদের দাবি, এই কর্মসূচি আগের পরিকল্পনার তুলনায় আরও বড় হবে । বিপুল সংখ্যক ছাত্র বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে আন্দোলনকারীরা দাবি করেছেন । ফলে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঁচি প্রশাসনের চাপ ক্রমশ বাড়ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ৷ সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এক দিকে বিধানসভা চত্বরে বিধায়কের অনশন, অন্য দিকে বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক, দুই ঘটনাই একই দিনে আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
এদিকে আন্দোলনের তীব্রতার মধ্যে এই কৌতূহলও তৈরি হয়েছে, সরকার কি ফের আলোচনায় ডাকবে ছাত্রদের ? আন্দোলনের মধ্যে সরকারের তরফেও আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । গত 8 অগস্ট সন্ধেয় আন্দোলন নিয়ে গঠিত কমিটির মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিংহের তরফে ছাত্রদের সঙ্গে ফের আলোচনায় বসার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে ৷ তবে প্রশ্ন হল, এই আলোচনা কি আন্দোলন থামাতে পারবে ?
আন্দোলনরত ছাত্রদের মূল বক্তব্য, তাঁরা শুধুমাত্র আলোচনার আশ্বাস চান না । পরীক্ষার স্বচ্ছতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে নির্দিষ্ট সংস্কার চান । এরই মধ্যে জয়রাম মাহাতোর একদিনের নির্জলা অনশন আন্দোলনের রাজনৈতিক মাত্রা বাড়িয়েছে ৷ কারণ, এত দিন যে লড়াই মূলত ছাত্রদের মঞ্চে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সেখানে সরাসরি নির্বাচিত বিধায়কও যোগ দিয়েছেন । তবে আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের একাংশ আবার রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে সতর্ক ।
ফলে সামনে দু'টি সমান্তরাল প্রশ্ন - সরকার কি ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি সমঝোতায় পৌঁছতে পারবে ? নাকি, 10 অগস্টের বিধানসভা ঘেরাও JPSC-JSSC আন্দোলনকে আরও বড় রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করবে ? রাঁচির রাজপথের নজর এখন সেই দিকেই ।