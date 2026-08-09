'শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক আনুকূল্য নয়, ন্যায়বিচার প্রয়োজন'; স্বচ্ছ পদক্ষেপের আশ্বাস সোরেনের

'শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক আনুকূল্য নয়, ন্যায়বিচার প্রয়োজন'; স্বচ্ছ পদক্ষেপের আশ্বাস সোরেনের
ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব আদিবাসী দিবস, ঝাড়খণ্ড আদিবাসী উৎসবের মঞ্চ থেকে স্বচ্ছ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, পরীক্ষায় কারচুপির ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
Published : August 9, 2026 at 8:24 PM IST
রাঁচি, 9 অগস্ট: ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (JPSC) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (JSSC)-এর পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কয়েক দিন ধরে চলা আন্দোলনে প্রধান দাবিগুলি পূরণ হলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল 'JPSC-JSSC রিফর্ম ফোরাম'-এর নেতৃত্বে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ৷ রবিবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সুবিচারের আশ্বাস দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।
এদিন বিশ্ব আদিবাসী দিবস এবং ঝাড়খণ্ড আদিবাসী উৎসবের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হেমন্ত সোরেন স্পষ্ট করেন যে, তাঁর সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও খোলা মনে শিক্ষার্থীদের দাবি শুনছে। তিনি দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দেন যে, পরীক্ষা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে না এবং শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার দেওয়া হবে। তিনি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের প্রতি আবেদন জানান, তারা যেন কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার না হন এবং নির্ভয়ে সরকারের কাছে তাদের মতামত তুলে ধরেন ৷ কারণ, রাজ্য সরকার শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেন, "আজকের এই উপলক্ষটি আমাদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঠিক এই মুহূর্তে রাজ্যের কিছু যুবক, তরুণ এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সরকার খোলা মনে তাদের কথা শুনছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের সরকার রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। কৃষক বা শ্রমিক, নারী বা পুরুষ, গ্রাম বা শহর, শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত— প্রত্যেক নাগরিকের যত্ন নেওয়া সরকারের দায়িত্ব। আজ আমাদের যুবসমাজ তাদের অধিকারের জন্য আওয়াজ তুলছে। তারা সাহস সঞ্চয় করেছে, প্রতিবাদ করেছে এবং তাদের অধিকার দাবি করেছে। আমি আমার তরুণ বন্ধুদের বলতে চাই যে আমরা অন্যায়টি চিহ্নিত করেছি। যুবসমাজ ন্যায়বিচার পাবে এবং যারা এই অন্যায় করেছে তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।"
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সোরেন বলেন, "আজ সারাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি মিথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এতে জড়িত । সমাজ ও দেশের উপর এর যে বিধ্বংসী পরিণতি হচ্ছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই, আমি আমার তরুণ বন্ধুদের নির্ভয়ে তাদের উদ্বেগ সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করব। এখন আমরা শুধু প্রতিবাদই করব না, বরং ঘরে বসেই যুবকদের ভাবনাগুলি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের কথা শুনব, তাদের কথা বুঝব এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"
তিনি জানান, বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের সংবিধান দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ধনী বা গরীব নির্বিশেষে, সমান অধিকার দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার এত বছর পরেও সমাজে বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। এই বৈষম্য যত বাড়বে, সমাজে ও দেশে তত উত্তেজনা বাড়বে।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঝাড়খণ্ড শুধু একটি রাজ্য নয়। এটি বীরদের ভূমি। যখন দেশ স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখছিল না, তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে লড়াই করছিলেন। আজ পঁচিশ বছর বয়সী ঝাড়খণ্ড নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সংগ্রাম করছে। বছরের পর বছর ধরে এই রাজ্যটিকে একটি চারণভূমি হিসেবে দেখা হতো। আজ যখন ঝাড়খণ্ডের শক্তি ও সম্ভাবনা দৃশ্যমান, তখন অনেকেই তা সহ্য করতে পারছেন না। যুবক-যুবতীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পরিচয়, আমাদের অধিকার এবং আমাদের রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।"
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, প্রতিটি সমস্যার সমাধান হয় সংলাপ ও সাংবিধানিক পদ্ধতির মাধ্যমে। তিনি তাঁদের স্বচ্ছতার সঙ্গে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন ৷