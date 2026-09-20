বারাণসীতে পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত মাওবাদী নেতা ব্রিজেশ, মাথার দাম ছিল 30 লক্ষ
Jharkhand Naxal Leader Killed in Encounter: মাওবাদী নেতা ব্রিজেশ গঞ্জু ওরফে গোপাল সিংকে ধরতে ভোররাতে অভিযান চালায় উত্তরপ্রদেশ এটিএস ৷
Published : September 20, 2026 at 1:09 PM IST
বারাণসী, 20 সেপ্টেম্বর: রবিবার ভোরে বারাণসীতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (ATS)-এর সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত হলেন মাওবাদী নেতা ব্রিজেশ গাঞ্জু ওরফে গোপাল সিং ৷ ভোর পাঁচটা নাগাদ দু’তরফের সংঘর্ষে ব্রিজেশের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস ও এসটিএফ-এর আইজি প্রেম গৌতম ৷
উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এই শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "ব্রিজেশ গাঞ্জু ওরফে গোপাল সিং পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গিয়েছেন ৷ বারাণসীতে রবিবার ভোর 5 টা’র সময় এই অভিযান চালানো হয় ৷" জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের এই মাওবাদী নেতার মাথার দাম ছিল 30 লক্ষ টাকা ৷
ঝাড়খণ্ডের নিষিদ্ধ নকশাল সংগঠন 'তৃতীয় প্রস্তুতি কমিটি' (টিপিসি)-র প্রধান ছিলেন ব্রিজেশ ৷ এই সংগঠনটিকে সিপিআই (মাওবাদী)-র একটি শাখা বলে মনে করেন গোয়েন্দারা ৷ পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ব্রিজেশ তাঁর এক সঙ্গীর বাইকে বসে তেঘরা মোড় থেকে মুঘলসরাইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ গোপন সূত্রে সেই খবর পাওয়ার পর ইউপি পুলিশের এটিএস লঙ্কা ময়দানে ব্রিজেশকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে ৷
আধিকারিক বলেন, "গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে আটক ও গ্রেফতারের চেষ্টা করে ৷ কিন্তু, ব্রিজেশ গাড়ি না-থামিয়েই সেখান থেকে লাফ দেন ৷ এরপরেই পুলিশ ও এটিএস-কে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন ৷ পুলিশ পালটা গুলি চালায় ৷ উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় ব্রিজেশ গুলিবিদ্ধ হন ৷ ব্রিজেশকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷"
তিনি জানান, ব্রিজেশের চালানো গুলি ইউপি এটিএস-এর ডেপুটি এসপি বিপিন রাই এবং হেড কনস্টেবল নীতেন্দ্র কৃষ্ণর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে লাগে ৷ দু’জনেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক ৷ এটিএস (ATS) ঘটনাস্থল থেকে দু’টি পিস্তল, তাজা কার্তুজ এবং গুলির খোল উদ্ধার করেছে ৷ নিহত মাওবাদী নেতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য় বারাণসীর লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
অনেক দিন ধরেই ঝাড়খণ্ড পুলিশের একাধিক সিকিউরিটি এজেন্সির নজরে ছিলেন ব্রিজেশ গাঞ্জু ৷ ঝাড়খণ্ড সরকার ব্রিজেশের মাথার দাম 25 লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল ৷ পাশাপাশি, তাঁকে ধরতে সাহায্যকারীকে 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ ৷
ঝাড়খণ্ড ও অন্যান্য রাজ্যে খুন, তোলাবাজি, অবৈধ অস্ত্র সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্থিক সহায়তার মতো বেশ কয়েকটি মামলায় মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন মাও নেতা ব্রিজেশ ৷ একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় আর্থিক সাহায্যের মামলায় এনআইএ (NIA) তাঁর খোঁজ করছিল ৷