হার্ট অ্যাটাক কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনু

হার্ট অ্যাটাক কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনু
জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে নিজের বাসভবনে থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনু হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।
Published : September 6, 2026 at 9:10 AM IST
রাঁচি, 6 সেপ্টেম্বর: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনু ৷ শনিবার গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) প্রবীণ নেতা সুদিব্য কুমার সোনু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ তবে চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে নিজের বাসভবনে থাকাকালীন ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনু হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই গুরুতর হয়ে পড়েছিল যে, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাঁচি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি জানতে পেরে গিরিডি প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও মন্ত্রীর সমর্থকেরা হাসপাতালে ছুটে যান। মন্ত্রীর মৃত্যুর খবরে জেএমএম কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
ज़िंदगी की क्षणभंगुरता…— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) September 6, 2026
कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियाँ ही हमारे साथ हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार… pic.twitter.com/CqsHItNpzR
সুদিব্য কুমার সোনু গিরিডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। তিনি 2019 সালে প্রথমবার গিরিডি সদর আসন থেকে জয়লাভ করেন। পরবর্তীকালে 2024 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয়বার জয়ী হন এবং হেমন্ত সোরেন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হন। তিনি পর্যটন, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, যুব বিষয়ক বিভাগের পাশাপাশি নগর উন্নয়ন এবং উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।
তাঁর মৃত্যু ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম), হেমন্ত সোরেনের সরকার এবং ঝাড়খণ্ডের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করছেন তাঁর সমর্থক ও সহকর্মীরা। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমে মন্ত্রী সুদিব্য কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।
পোস্টটিতে লেখা হয়েছে, "জীবনের নশ্বরতা... যাঁরা গতকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে ছিলেন, তাঁরা আজ কেবলই আমাদের স্মৃতিতে রয়েছেন। জীবনের অনিশ্চয়তা আবারও আমাদের গভীর শোক ও বেদনায় নিমজ্জিত করেছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য এবং ঝাড়খণ্ড সরকারের মন্ত্রী সুদিব্য কুমারের অকাল প্রয়াণে সমগ্র জেএমএম (JMM) পরিবার শোকস্তব্ধ ও মর্মাহত। তাঁর প্রয়াণ দল, সরকার এবং ঝাড়খণ্ডের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর সংগ্রাম, জনসেবা ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"