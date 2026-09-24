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মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা ! প্রাণ গেল মন্ত্রীর মেয়ে-সহ 4 জনের

Jamshedpur Truck and Car Collision: চারচাকা গাড়িটির যা অবস্থা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে ৷ মন্ত্রীর মেয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্যদের ৷

Minister daughter died in accident
মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 11:09 AM IST

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রাঁচি, 24 সেপ্টেম্বর: রাত তখন প্রায় দুটো হবে ৷ জামশেদপুরের মেরিন ড্রাইভে কোনওপ্রকার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল ৷ সেইসময় চারচাকা গাড়িটি ট্রাকের পিছনে এসে দ্রুত গতিতে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে, গাড়িটির তালগোল পাকিয়ে যায় ৷ চারচাকার মধ্যে ছিলেন ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দীপিকা পান্ডে সিংয়ের মেয়ে ৷ মৃত্যু হয় তাঁর মেয়ে তৃষা সিং-সহ 4 জনের ৷

ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ইরফান আনসারি সোশাল মিডিয়া পোস্টে এই খবর সামনে আনেন বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "এই অসহনীয় শোকের মুহূর্তে আমি দীপিকাজি এবং তাঁর সমগ্র পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি । সন্তান হারানোর বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।"

ডিএসপি মনোজ ঠাকুর জানিয়েছেন, রাত 2টো থেকে আড়াইটার মধ্যে একটি গাড়ি পার্ক করা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবাইকে দ্রুত এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে ডাক্তাররা গাড়িতে থাকা চারজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

Minister daughter died in accident
ধাক্কার পরই তালগোল পাকিয়ে যায় চারচাকাটি (ইটিভি ভারত)

ঝাড়ঘণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "দীপিকা পান্ডে সিং-এর কন্যা ও অন্যদের মৃত্যুর এই অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক সংবাদে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। সন্তান হারানোর শোক যে কোনও বাবা-মা বা পরিবারের জন্য অসহনীয় ও অবর্ণনীয়। এই চরম দুঃসময়ে সিস্টার দীপিকা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। এই অপূরণীয় ক্ষতি বর্ণনা করার মতো কোনও ভাষা নেই। মারাং বুরু যেন প্রয়াত আত্মাদের শান্তি দান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই বিশাল ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দেন।"

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গোড্ডা জেলার মেহেরমা ব্লকে মন্ত্রী দীপিকা পান্ডে সিং-এর নিজ গ্রাম খিরোধিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার সময় মন্ত্রী তাঁর গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। তিনি গত কয়েকদিন ধরে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ পর্যালোচনা করতে সফরে ছিলেন। ভোরবেলা খবরটি পেয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জামশেদপুরের উদ্দেশে রওনা হন।

Minister daughter died in accident
গাড়িটি ট্রাকের পিছনে এসে দ্রুত গতিতে ধাক্কা মারে (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়েত মন্ত্রীর স্বামী রত্নেশ্বর সিং টাটা মোটরসে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং জামশেদপুরে থাকেন। তাঁদের দুই মেয়ে রয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁদের ছোট মেয়ে তৃষা সিংয়ের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায় ৷ দীপিকার শ্বশুর অবধ বিহারী সিং অবিভক্ত বিহার রাজ্যেও মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং বর্তমানে পটনায় থাকেন। পরিবারের সকল সদস্য জামশেদপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৷

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DEEPIKA PANDEY SINGH DAUGHTER
ACCIDENT AT JAMSHEDPUR MARINE DRIVE
মন্ত্রী দীপিকা পান্ডে সিংয়ের মেয়ে
পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মন্ত্রীর মেয়ের
MINISTER DAUGHTER DIES IN ACCIDENT

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