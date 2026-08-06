ঝাড়খণ্ডে পরীক্ষা বিতর্ক: সরকারের সঙ্গে আলোচনায় রাজি পড়ুয়ারা; গ্রেফতার আরও 5

ঝাড়খণ্ডে পরীক্ষা বিতর্ক: সরকারের সঙ্গে আলোচনায় রাজি পড়ুয়ারা; গ্রেফতার আরও 5
এই বিক্ষোভ শেষ হবে নাকি আরও জোরদার হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করছে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং প্রস্তাবিত আলোচনার ফলাফলের উপর; জানিয়েছে আন্দোলনকারীদের ফোরাম ৷
Published : August 6, 2026 at 10:22 AM IST
রাঁচি, 6 অগস্ট: প্রধান দাবিগুলো পূরণ হলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে ৷ ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (JPSC) এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন (JSSC)-এর পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কয়েক দিন ধরে চলা আন্দোলনের পর, 'JPSC-JSSC রিফর্ম ফোরাম'-এর নেতৃত্বে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এমনটাই জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি, তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে ।
বুধবার গভীর রাতে 'JPSC-JSSC রিফর্ম ফোরাম'-এর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয় । এতে ফোরামের কোর কমিটির সদস্য রবীন্দ্র পাসওয়ান ও পীযূষ উপস্থিত ছিলেন । তবে ফোরাম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কেবল আলোচনা শুরু হওয়ার কারণেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না ।
আন্দোলনকারীদের কাছে সরকারের বার্তা
ছাত্রনেতাদের মতে, রাজ্য সরকার এসডিএম (SDM) ও এসডিও (SDO)-র মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছে যে তারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় । রিফর্ম ফোরামের কোর কমিটি এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয় ।
ফোরামের কোর কমিটির সদস্য রবীন্দ্র পাসওয়ান বলেন, "সরকার এখনও বৈঠকের আনুষ্ঠানিক তারিখ, সময় বা স্থান জানায়নি । সরকার সময়সূচি চূড়ান্ত করলেই ফোরাম একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে । আলোচনায় পাঁচজন প্রতিনিধি অংশ নেবেন, যদিও তাঁদের নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি । শীঘ্রই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে ।"
শুধুমাত্র আলোচনায় আন্দোলন শেষ নয়
পাসওয়ান আরও জানান, ফোরাম আলোচনার জন্য প্রস্তুত, তবে তারা আশা করে যে সরকার শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে ৷ সরকার যদি সব প্রধান দাবি মেনে নেয়, তবে ফোরাম অবিলম্বে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করবে । তবে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে আন্দোলন আগের মতোই চলতে থাকবে ।
এদিকে, পীযূষ জানান যে এই আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয় । তাঁর মতে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ রক্ষার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে । তিনি আলোচনার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও বলেন যে, আলোচনার ফলাফল অবশ্যই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে হতে হবে । ফোরামের স্পষ্ট বার্তা হল - "শুধুমাত্র আলোচনা করলেই আন্দোলন শেষ হবে না ।"
শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবিগুলোর পুনরাবৃত্তি
রিফর্ম ফোরাম আবারও তাদের প্রধান দাবিগুলো তুলে ধরেছে । তাদের প্রথম ও সবচেয়ে বড় দাবি হল—বিগত বছরগুলোর বিতর্কিত JPSC ও JSSC পরীক্ষা এবং কথিত কেলেঙ্কারিগুলোর বিষয়ে সিবিআই (CBI) তদন্ত । স্থানীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর নির্ভর না করে নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে সিবিআই (CBI) তদন্ত প্রয়োজন বলে ফোরামটি জানিয়েছে । এছাড়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা 14তম জেপিএসসি (JPSC) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিল ও পুনরায় আয়োজনের দাবি জানিয়েছে ।
টিডিপিএল (TDPL) সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও ফোরামটি পুনর্ব্যক্ত করেছে । তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে জেএসএসসি-সিজিএল (JSSC-CGL) ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় থাকা অসঙ্গতি দূর করা, ওএমআর (OMR) শিট ও প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ঘটনার স্থায়ী সমাধান এবং জেপিএসসি ও জেএসএসসি-তে ব্যাপক প্রশাসনিক ও কাঠামোগত সংস্কার করা । পাশাপাশি, দোষী সাব্যস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা ।
ঝাড়খণ্ডে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করল সিআইডি
এদিকে, জেপিএসসি পরীক্ষার অনিয়মের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে । যার ফলে এই মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে 19 ৷
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদঘাটনের লক্ষ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) এই তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে । সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল রেকর্ড, আবেদনের লগ এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাই-বাছাই অব্যাহত রেখেছে ।