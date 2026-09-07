রাতে ঘরে ঢুকে পোশাক টানাটানি 'ধর্ষণের চেষ্টা' নয়: 26 বছর আগের মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট

রাতে ঘরে ঢুকে পোশাক টানাটানি 'ধর্ষণের চেষ্টা' নয়: 26 বছর আগের মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট
আদালতের মতে, ধর্ষণের চেষ্টা প্রমাণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের এমন কোনও নির্দিষ্ট কাজ থাকা প্রয়োজন, যা ধর্ষণের অপরাধ সম্পন্ন করার দিকে প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে যায় ।
Published : September 7, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 8:12 PM IST
রাঁচি, 7 সেপ্টেম্বর: গভীর রাতে এক মহিলার ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং পোশাক নিয়ে টানাটানি ! অভিযোগ গুরুতর হলেও, শুধু এর ভিত্তিতে আইনের চোখে 'ধর্ষণের চেষ্টা' প্রমাণিত হয় না । ধর্ষণের চেষ্টা প্রমাণ করতে হলে তার দিকে এগোনোর নির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোনও কাজের প্রমাণ প্রয়োজন । 26 বছর আগের একটি মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের । নিম্ন আদালতের দেওয়া চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা খারিজ করে অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) 354 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত ।
ঘটনাটি 1999 সালের 27 ডিসেম্বর গভীর রাতের । পূর্ব সিংভূম জেলার একটি গ্রামে নিজের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন ওই মহিলা । বাড়িতে কোনও পুরুষ সদস্য ছিলেন না-বলে মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছিল । অভিযোগ, রাত প্রায় 12টা নাগাদ দরজা খুলে ওই মহিলার ঘরে ঢুকে পড়ে অভিযুক্ত । তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করার পাশাপাশি পোশাক নিয়ে টানাটানি করে বলে অভিযোগ । মহিলার চিৎকারে বাড়ির লোকজন এবং আশপাশের মানুষ ছুটে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায় ।
ঘটনার চার দিন পরে, 31 ডিসেম্বর এফআইআর দায়ের করা হয় । তদন্তের পরে পুলিশ চার্জশিট পেশ করে । দীর্ঘ বিচারপর্বের শেষে ঘাটশিলার অতিরিক্ত দায়রা আদালত 2006 সালের 28 জুলাই অভিযুক্তকে IPC-র 376/511 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় । সেই রায়ের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে আপিল করেন অভিযুক্ত ।
হাইকোর্টে শুনানির সময় অ্যামিকাস কিউরি (আদালত বন্ধু) আদালতের নজরে আনেন, ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি উপাদানগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সেই যুক্তি এবং মামলার নথি খতিয়ে দেখে বিচারপতি প্রদীপ কুমার শ্রীবাস্তবের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রাতে ঘরে বেআইনিভাবে প্রবেশ এবং মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ অবশ্যই অপরাধ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তা ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধে পরিণত হবে ।
আদালতের মতে, ধর্ষণের চেষ্টা প্রমাণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের এমন কোনও নির্দিষ্ট কাজ থাকা প্রয়োজন, যা ধর্ষণের অপরাধ সম্পন্ন করার দিকে প্রত্যক্ষ ভাবে এগিয়ে যায় । এই মামলায় সেই ধরনের প্রত্যক্ষ বা নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই আদালত মনে করেছে ।
অভিযুক্তের আচরণকে কোনও ভাবেই লঘু করে দেখেনি আদালত । মহিলার শ্লীলতাহানি বা সেজন্য আক্রমণের অভিযোগ IPC-র 354 ধারার আওতায় পড়ে বলে আদালত জানিয়েছে । ফলে 376/511 ধারায় দেওয়া চার বছরের সাজা বাতিল করে 354 ধারায় অপরাধ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে ।
সাজার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সময় । ঘটনার পর কেটে গিয়েছে 26 বছরের বেশি । আদালত আরও উল্লেখ করেছে, অভিযুক্তের আগের কোনও অপরাধের ইতিহাস নেই এবং বিচার ও আপিলের সময়ে তিনি প্রায় আট মাস জেলে ছিলেন । সবদিক বিবেচনা করে হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত সাজা কমিয়ে ইতিমধ্যে যে সময় জেলে কাটিয়েছেন, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছে । অর্থাৎ, এই রায়ের মূল কথা অভিযুক্তকে নির্দোষ ঘোষণা করা নয়, বরং কোন ধরনের কাজ 'ধর্ষণের চেষ্টা' এবং কোনটি শ্লীলতাহানির অপরাধ- দুইয়ের মধ্যে আইনি সীমারেখা কোথায়, সেটিই স্পষ্ট করেছে আদালত ।