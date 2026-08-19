44টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঝাড়খণ্ড সরকারের, চাকরিরতদের প্রতিবাদ মিছিল

44টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঝাড়খণ্ড সরকারের, চাকরিরতদের প্রতিবাদ মিছিল
JSSC-কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল (JSSC-CGL) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ হওয়া প্রায় 2 হাজার প্রার্থী মঙ্গলবার রাঁচিতে প্রতিবাদ মিছিল করেছেন ।
Published : August 19, 2026 at 11:19 AM IST
রাঁচি, 19 অগস্ট : নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যেই মঙ্গলবার রাতে ঝাড়খণ্ড সরকার 44টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের তালিকা প্রকাশ করেছে ।
গভীর রাতে আটটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঝাড়খণ্ড সরকার জানিয়েছে, বাতিল হওয়া পরীক্ষাগুলির মধ্যে 2014 সাল থেকে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন (JPSC) এবং আউটসোর্স করা সংস্থা 'টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড' (TDPL)-এর মাধ্যমে পরিচালিত পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইন্সপেক্টর, সহকারী অধ্যাপক, ডেপুটি কালেক্টর, দাঁতের ডাক্তার, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, দেওয়ানি বিচারক (সিভিল জাজ), অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি এবং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার ৷
অন্যান্য প্রধান বাতিল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে সরকারি পলিটেকনিকের লেকচারার, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, সহকারী বন সংরক্ষক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও কারিগরি পদ । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে , JPSC ও JSSC-তে অনিয়ম সংক্রান্ত মামলার শুনানির জন্য একটি 'ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট' গঠনের অনুরোধ হাইকোর্টের কাছে জানানো হবে এবং এই সংস্থাগুলিতে অভ্যন্তরীণ ভিজিল্যান্স সেল (তদারকি শাখা) গঠন করা হবে ।
এছাড়া, সিনিয়র আইএএস (IAS) কর্মকর্তা অমিতাভ কৌশলের নেতৃত্বে JPSC ও JSSC-তে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিটি দুই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেবে ।
সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্য সরকার JSSC-কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল (CGL) পরীক্ষা বাতিল করার ঘোষণা করে ৷ পাশাপাশি, আউটসোর্স করা সংস্থা TDPL-এর মাধ্যমে পরিচালিত সমস্ত পরীক্ষা এবং তাদের প্রকাশিত ফলাফলও বাতিল করার কথা জানানো হয় ।
পরীক্ষা বাতিলের প্রতিবাদে JSSC-CGL-এ নিয়োগপ্রাপ্তদের বিক্ষোভ
এদিকে, JSSC-কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল (JSSC-CGL) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঝাড়খণ্ড সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ হওয়া প্রায় 2 হাজার প্রার্থী মঙ্গলবার রাঁচিতে প্রতিবাদ মিছিল করেছেন । নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ৷
রাজ্য সচিবালয় থেকে বিরসা চক পর্যন্ত এই মিছিল হয়। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন JSSC-CGL পরীক্ষা এবং 2014 সাল থেকে আউটসোর্স করা সংস্থা 'টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড' (TDPL)-এর মাধ্যমে পরিচালিত সমস্ত নিয়োগ পরীক্ষা ও তাদের প্রকাশিত ফলাফল বাতিল ঘোষণার ঠিক পরেই এই মিছিল হয়েছে ৷
নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ করে চাকরিপ্রার্থীরা গত 25 দিন আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে । বিক্ষোভরত কর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা তদন্তের বিরোধী নন ৷ তবে, তাঁরা চান সরকার যেন অভিযুক্ত প্রার্থী এবং বৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে পার্থক্য করে।
সহকারী সেকশন অফিসার (ASO) পুষ্পলতা চৌবে পিটিআই-কে বলেন, "আমরা দাবি করছি, সরকার যেন সিজিএল (CGL) বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে । আদালতের হস্তক্ষেপে আমরা চাকরি পেয়েছিলাম এবং ফের আদালতের দ্বারস্থ হব।"
আরেকজন এএসও (ASO), শ্বেতা এক্কা বলেন, "নিয়োগপ্রাপ্ত 2 হাজার প্রার্থীর সবাই অনৈতিক উপায়ে চাকরি পাননি । এটা তদন্তসাপেক্ষ বিষয়।"
প্রার্থীরা জানান, ঝাড়খণ্ড সরকারের পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের কেউ কেউ অন্যান্য সরকারি ও পাবলিক সেক্টরের চাকরি ছেড়ে এসেছিলেন । শ্রম এনফোর্সমেন্ট অফিসার আশিস মিনজ জানান, রাজ্য পরিষেবায় যোগ দেওয়ার আগে তিনি এলআইসি (LIC) এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কাজ করেছেন ।