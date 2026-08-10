চাপের মুখে তিন পরীক্ষাই বাতিল ঝাড়খণ্ড সরকারের, আর্থিক অনিয়মের তদন্তে ED

চাপের মুখে তিন পরীক্ষাই বাতিল ঝাড়খণ্ড সরকারের, আর্থিক অনিয়মের তদন্তে ED
সিআইডি অপরাধমূলক দিকগুলি খতিয়ে দেখবে এবং ইডি অর্থ পাচার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করবে।
Published : August 10, 2026 at 7:09 AM IST
রাঁচি, 10 অগস্ট: শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও ধারাবাহিক আলোচনার পর হেমন্ত সোরেন সরকার 14 তম জেপিএসসি (JPSC) সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি (পিটি), 2023-25 ব্যাকলগ পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রবিবার মন্ত্রী সুদিব্য কুমার সংবাদমাধ্যমের সামনে এই ঘোষণা করেন। তবে, পড়ুয়ারা সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এই অচলাবস্থার জন্য দু'পক্ষই একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে ৷ সরকারপক্ষ বলছে, পড়ুয়াদের 98 শতাংশ দাবি মেনে নিলেও তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না ৷ পডুয়াদের দাবি, সরকার সত্যি বলছে না ৷ সিবিআইকে দিয়েই তদন্ত করাতে হবে ৷
উপস্থিত ছিলেন জট কাটানোর জন্য রাজ্য সরকারের নিযুক্ত চার মন্ত্রী, জেএসএসসি (JSSC)-র চেয়ারম্যান প্রশান্ত কুমার এবং সিআইডি (CID)-র আইজি মনোজ কৌশিক। মন্ত্রী সুদিব্য কুমার জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার কেবল 14 তম জেপিএসসি পিটি পরীক্ষা নয়, বরং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'ব্যাকলগ' পরীক্ষাও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ঠিক হয়েছে, সিআইডি-র পাশাপাশি ইডি (ED) এই বিষয়টি তদন্ত করবে ৷ সেক্ষেত্রে সিআইডি অপরাধমূলক দিকগুলি খতিয়ে দেখবে এবং ইডি অর্থ পাচার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করবে।
সিজিএল (CGL) ও অন্যান্য পরীক্ষা বাতিলের দাবির বিষয়ে মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তাই সরকারের পক্ষে তা বাতিল করা কঠিন ৷ তবে, এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশ এলে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে। তা সত্ত্বেও, সরকার শিক্ষার্থীদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, সিজিএল পরীক্ষার সময় কোনও অনিয়ম হয়ে থাকলে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির মাধ্যমে তার তদন্ত করা যেতে পারে।
শিক্ষার্থীদের অনমনীয় মনোভাব ত্যাগ ও বিক্ষোভ প্রত্যাহারের আহ্বান মন্ত্রীর
সুদিব্য কুমার শিক্ষার্থীদের অনমনীয় মনোভাব ছেড়ে পূর্বঘোষিত বিধানসভা ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান এবং আশ্বাস দেন সরকার তাদের পাশে আছে। তিনি উল্লেখ করেন, সাধারণত সরকারের কাছে দাবি পেশ করার পর তা বিবেচনা করা না হলে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ এক্ষেত্রে সরকার ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গত তিন দিন আলোচনা করেছে ৷ যদিও সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও সমঝোতায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।
মন্ত্রী জানান, জেপিএসসি-কে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আইআইএম (IIM) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে নতুন 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর' (SOP) বা কার্যপদ্ধতি তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকার একটি পোর্টাল চালু করেছে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন এসওপি (SOP) সংক্রান্ত তাঁদের পরামর্শ ও মতামত জানাতে পারবেন।
সিবিআই (CBI)-এর পরিবর্তে ইডি (ED)-কে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্তের বিষয়ে সুদিব্য জানান, প্রথম ও দ্বিতীয় জেপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার তদন্ত শুরু হওয়ার পর 20 বছরের বেশি অতিক্রান্ত, অথচ এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। তাই কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবিতে সাড়া দিয়ে সরকার সিআইডি (CID)-র পাশাপাশি ইডি (ED)-কে দায়িত্ব দিয়েছে ৷
পরীক্ষা ও ফলাফল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেন জেপিএসসি (JPSC) চেয়ারম্যান
জেপিএসসি চেয়ারম্যান প্রশান্ত কুমার কমিশনের আয়োজিত পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন, যাচাইয়ের সময় অনেক প্রার্থীর নথিপত্র ভুল বা সন্দেহজনক বলে মনে হয়, যার ফলে নোটিশ জারি করতে হয় ৷ কখনও কখনও দুই বা তিনবারও। এই প্রক্রিয়ার কারণে দেরি হয় এবং সঠিক নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রার্থীকে অকারণে অপেক্ষা করতে হয়। এতে ফলাফল ধাপে ধাপে প্রকাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না ৷
যাচাইয়ের সময় প্রাথমিকভাবে সন্দেহভাজন কোনও প্রার্থী যদি পরবর্তীকালে সেই প্রক্রিয়ায় উতরে যান, তাঁদের ফলাফল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷ জেএসএসসি (JSSC) পরীক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে প্রশান্ত জানান, 'মাফিয়া' চক্রের প্রভাব রুখতে পরীক্ষা দু'টি ধাপে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া বর্তমানে বেশ কিছু পরীক্ষা কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT) পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে।
শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র : প্রশান্ত কুমার
প্রশান্ত কুমার জানান, জেএসএসসি-র যেসব পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 50 হাজারের বেশি, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি (PT) এবং মূল পরীক্ষা—এই দুই ধাপের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। প্রার্থীরা শীঘ্রই তাঁদের লগ-ইন পোর্টালের মাধ্যমে শুধু নিজেদের নয়, অন্যান্য প্রার্থীর স্কোরকার্ডও দেখতে পারবেন। এই সুবিধার ফলে প্রার্থীরা সবার প্রাপ্ত নম্বর ও র্যাঙ্ক দেখতে পাবেন। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে লগ-ইন পোর্টালের মধ্যেই 'কমন মেরিট লিস্ট' (CML) বা সাধারণ মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷
জেপিএসসি তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে ব্যবস্থা: সিআইডি এডিজি (CID ADG)
আজ, সোমবার বিধানসভা ঘেরাও ও ধর্মঘটের যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়ে এডিজি মনোজ কৌশিক জানিয়েছেন , মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও অন্যান্য মন্ত্রীরা অচলাবস্থা কাটানোর জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা যদি বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যান, সেক্ষেত্রে বিধানসভা ঘেরাও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
এডিজি আরও জানান, সিআইডি ইমেল আইডি ও ফোন নম্বর প্রকাশ করেছে ৷ কোনও তথ্য জানাতে বা অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে ৷