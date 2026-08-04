ঝাড়খণ্ড থেকে পাচার, জোর করে বিয়ে-অত্যাচার ! 6 বছর পর দিল্লিতে উদ্ধার কিশোরী

ঝাড়খণ্ড থেকে পাচার, জোর করে বিয়ে-অত্যাচার ! 6 বছর পর দিল্লিতে উদ্ধার কিশোরী
তার বয়স বাড়িয়ে একটি ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা হয় এবং মুম্বইতে জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷
Published : August 4, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 1:40 PM IST
রাঁচি, 4 জুলাই: ঝাড়খণ্ড থেকে পাচার হওয়া এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হল দিল্লি থেকে ৷ 16 বছরের ওই কিশোরীকে ছয় বছর আগে পাচার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ এরপর তার বয়স বাড়িয়ে একটি ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করা হয় এবং মুম্বইতে জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷ তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে পুলিশকে জানিয়েছে ওই কিশোরী ৷
পশ্চিম সিংভূম জেলার পুলিশ সুপার অমিত রেণু জানিয়েছেন, "ঝাড়খণ্ড পুলিশ ও দিল্লি পুলিশের যৌথ উদ্যোগে দিল্লির রোহিণী এলাকায় উদ্ধার অভিযান চালানো হয় । সেই অভিযানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও সহায়তা করে । ছয় বছর আগে পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীকে সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাকে রাঁচিতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ।" ওই কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই তার ওপর চলা নির্যাতন এবং এই পাচারের পেছনে জড়িত চক্র ও প্লেসমেন্ট এজেন্সি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ৷
জিজ্ঞাসাবাদে কিশোরীটি কী জানিয়েছে, তা বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছে পুলিশ ৷ সেখানে বলা হয়েছে, ছয় বছর আগে নাবালিকা অবস্থায় তাকে ঝাড়খণ্ড থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ এরপর তাকে গৃহকর্মীর কাজ করতে বাধ্য করা হয় । তার কিছুদিন পর তাকে মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ওই কিশোরী ৷ তার বয়স বাড়িয়ে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে একটি ভুয়ো আধার কার্ডও নাকি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল ৷ এরপর ওই কিশোরীকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় । এর কিছুদিন পরে তাকে ফের দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে ওই কিশোরী । সে জানিয়েছে, এই পুরো সময়জুড়ে তার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে ।"
পুলিশের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ভুক্তভোগীর আধার কার্ডে জন্মতারিখ পরিবর্তন করে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখিয়েছিল । পুলিশ নথিপত্র জালিয়াতির বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে । কীভাবে, কারা নথি জাল করল, এই পাচার চক্রের পেছনে কারা রয়েছে, তারা আরও কোনও কিশোরীকে পাচার করেছে কি না, সবদিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷