পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই, এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত গ্যাংস্টার
বদলির আদেশ জারি হওয়ার পর তাকে কড়া পাহারায় সাহেবগঞ্জ থেকে ধানবাদ নিয়ে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে । পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায় সুজিতের ৷
Published : August 3, 2026 at 12:42 PM IST
রাঁচি, 3 অগস্ট: পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল ঝাড়খণ্ডের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুজিত সিনহার ৷ রবিবার গভীর রাতে জামতারা জেলায় এনকাউন্টারটি ঘটে ৷ সেই সময় সুজিত সিনহাকে সাহেবগঞ্জ বিভাগীয় সংশোধনাগার থেকে ধানবাদ সংশোধনাগারে স্থানান্তর করা হচ্ছিল । পথে পুলিশের গাড়িটি বিকল হয়ে গেলে তাকে অন্য একটি গাড়িতে তোলা হচ্ছিল । ঠিক সেই সময় এই ঘটনা ঘটে ৷
পুলিশের বয়ান অনুযায়ী, সুজিত সিনহা এক পুলিশ কর্মীর হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করেন । তখন পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালালে সুজিতের মৃত্যু হয় । সাহেবগঞ্জের পুলিশ সুপার অমিত সিং এবং জামতারা পুলিশ সুপার শম্ভু সিং গ্যাংস্টার সুজিত সিনহার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ।
পুলিশের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অপরাধী সুজিত সিনহার বদলির আদেশ জারি হওয়ার পর তাকে কড়া পাহারায় সাহেবগঞ্জ জেল থেকে ধানবাদ জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । জামতারা যাওয়ার পথে পুলিশের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে যায় । তখন নিরাপত্তা বাহিনী তাকে অন্য একটি গাড়িতে তুলছিল । এরই মধ্যে সুজিত সিনহা এক পুলিশ কর্মীর সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশের উপর গুলি চালানোর চেষ্টা করে । পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গুলি চালালে সে নিহত হয় ।
কুখ্যাত অপরাধী ছিল সুজিত সিনহা
সুজিত সিনহা ঝাড়খণ্ডের অন্যতম কুখ্যাত অপরাধী হিসেবে পরিচিত । হত্যা থেকে শুরু করে তোলাবাজি, গুলি চালিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টির করার মতো অভিযোগ আছে ৷ ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন থানায় তার নামে অস্ত্র আইন-সহ অন্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। কারাবন্দি থাকা সত্ত্বেও, সে ভিতর থেকেই তার গ্যাং পরিচালনা এবং তোলাবাজি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করত ৷ জেলে বসেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিত ।
পুলিশের দাবি, সুজিতের নেটওয়ার্ক ধানবাদ, বোকারো, রামগড়, রাঁচি এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি জেলাজুড়ে বিস্তৃত ছিল । দীর্ঘদিন ধরেই এই খবর শোনা যাচ্ছিল যে, সুজিত জেল থেকে নিজের মোবাইল ফোন ও সহযোগীদের ব্যবহার করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে । ফলে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে তাকে সাহেবগঞ্জ জেল থেকে ধানবাদ জেলে স্থানান্তর করা হচ্ছিল । ঠিক সেই সময় ঘটে গেল দুর্ঘটনা ৷