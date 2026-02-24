বাবার মৃত্যুর পর সংসারের ভার ছিল তাঁরই কাঁধে, বিমান দুর্ঘটনায় ফেরা হল না সঞ্জয়ের

বাবার মৃত্যুর পর সংসারের ভার ছিল তাঁরই কাঁধে, বিমান দুর্ঘটনায় ফেরা হল না সঞ্জয়ের
সঞ্জয়ের চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্য়াম্বুলেন্সে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রীরও ৷ অনাথ দুই সন্তান ৷
Published : February 24, 2026 at 9:24 PM IST
লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), 24 ফেব্রুয়ারি: জঙ্গলে বিমান ভেঙে মৃত্যু হয়েছে বিমানে থাকা সাত জনেরই ৷ ওই বিমানে সঞ্জয় কুমারের চিকিৎসা করাতে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ কিন্তু চিকিৎসা আর হয়ে ওঠেনি ৷ সোমবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার সিমারিয়া থানা এলাকার করমতান্ড জঙ্গলে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ভেঙে পড়ে তাঁরও মৃত্যু হয় ৷
বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সঞ্জয়ের স্ত্রী অর্চনা এবং তাঁর ভাগ্নে ধ্রুব কুমারও ৷ সঞ্জয় পালামু জেলার বাকোরিয়ায় একটি হোটেল চালাতেন ৷ এক সপ্তাহ আগে তাঁর হোটেলে একটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে দগ্ধ হন সঞ্জয় ৷ তিনি এলাকার দেবকমল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ কিন্তু, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷
#WATCH | Jharkhand: A team of DGCA (Directorate General of Civil Aviation) is investigating the site where an air ambulance crashed last night, killing all 7 people onboard. The team is collecting all evidence from the wreckage to carry out further investigation. pic.twitter.com/FNdR3tg4D0— ANI (@ANI) February 24, 2026
তাঁর পরিবারের প্রধান রোজগেরে সদস্য ছিলেন সঞ্জয় ৷ তাঁর বাবাও হোটেলের ব্যবসা চালাতেন ৷ 2004 সালে মাওবাদীরা তাঁকে হত্যা করে ৷ এরপর পুরো পরিবারের দায়িত্ব এসে বর্তায় সঞ্জয়ের ঘাড়ে ৷ তখন পরিবার চান্দওয়ায় এসে বসবাস শুরু করে ৷ সঞ্জয় সাও তখন বাকোরিয়ায় নতুন করে ব্যবসা শুরু করেন ৷ সেখানেই হোটেল খোলেন ৷ বাবার মৃত্যুর পর পরিবার সামলাচ্ছিলেন তিনিই ৷
সঞ্জয় ও তাঁর ভাই দু'জনে মিলে হোটেলটি চালাতেন ৷ লকডাউনের পর থেকে হোটেলের অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না ৷ সঞ্জয় মাঝেমধ্যে হোটেলে এসে কাজকর্ম তদারকি করতেন ৷
মাত্র আট দিন আগে গত 16 ফেব্রুয়ারি সঞ্জয় হোটেলে এসে রান্নার কাজে সাহায্য করছিলেন ৷ হঠাৎ তখন আগুন লেগে যায় ৷ পরে জানা গিয়েছে, শট সার্কিট থেকে হোটেলে আগুন লেগেছিল ৷ ওই আগুনে সঞ্জয় গুরুতর জখম হন ৷ আগুন লাগার পর, সাতবারওয়া থানার পুলিশ দমকল বাহিনীকে খবর দেয় ৷ দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ সাতবারওয়া থানার আধিকারিক বিশ্বনাথ রানা জানিয়েছেন, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷ স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতে, হোটেলে দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল ৷ তাই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ সঞ্জয় সাওয়ের হোটেলটি জাতীয় সড়কে অবস্থিত ৷
সঞ্জয়কে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসা চলছিল ৷ পরিবারের লোকজন আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ তাই আট লক্ষ টাকায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি বুক করা হয়েছিল ৷
সঞ্জয়ের আত্মীয়রা জানালেন চিকিৎসকদের পরামর্শেই 8 লক্ষ টাকা দিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি বুক করা হয় ৷ সঞ্জয়ের সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী অর্চনা এবং তাঁর ভাগ্নে ধ্রুব ৷ কিন্তু সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ বীরসা মুণ্ডা এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দেয় অ্যাম্বুলেন্স ৷ এর খানিক পরেই জঙ্গলে ভেঙে পড়ে ৷ সঞ্জয়ের দুই নাবালক সন্তান রয়েছে ৷ তারা একসঙ্গে বাবা ও মা- দু'জনকেই হারাল ৷