প্রকাশিত উত্তরপত্র, আজই JEE MAIN প্রথম পর্বের ফলপ্রকাশ
NTA JEE MAIN 2026 সেশন-1 পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী 13 লক্ষেরও বেশি প্রার্থীর চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হয়েছে । রেজাল্টের অপেক্ষায় পরীক্ষার্থীরা ৷
Published : February 16, 2026 at 12:49 PM IST
কোটা, 16 ফেব্রুয়ারি: প্রকাশিত হল দেশের সর্ববৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (JEE) মেইন 2026-এর জানুয়ারি সেশনের উত্তরপত্র ৷ ফলাফলও প্রকাশিত হবে আজ ৷
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) ইতিমধ্যেই ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (BE) এবং ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি (B.Tech) পরীক্ষার চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ করেছে ৷ যার ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে । তবে চূড়ান্ত ফলাফল কিছুুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
এবার নয়টি প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে, পদার্থবিদ্যা থেকে সাতটি এবং গণিত থেকে দু'টি । রসায়নে কোনও প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়নি । তবে, তিনটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর সঠিক ঘোষণা করা হয়েছে । ফলাফল এবং স্কোরকার্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে খবর ।
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেব শর্মা জানান, প্রশ্ন বাদ ছাড়াও পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এবং গণিতের প্রতিটিতে একটি করে প্রশ্নের একাধিক সঠিক উত্তর রয়েছে । গত বছর, 2025 সালের প্রথম সেশনে মাত্র ছয়টি প্রশ্ন বাদ পড়েছিল ৷ পদার্থবিদ্যা থেকে চারটি এবং গণিত ও রসায়ন থেকে একটি করে ।
বাদ দেওয়া প্রশ্নগুলি হল
22 জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রথম শিফটে পদার্থবিদ্যার 16 নম্বর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় শিফটে পদার্থবিদ্যার 10 এবং 17 নম্বর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে । একই দ্বিতীয় শিফটে গণিতের 20 নম্বর প্রশ্নও বাদ দেওয়া হয়েছে ।
23 জানুয়ারি প্রথম শিফটে পদার্থবিদ্যার 20 নম্বর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় শিফটে বাদ দেওয়া হয়েছে পদার্থবিদ্যার 1 এবং 4 নম্বর প্রশ্ন ৷
24 জানুয়ারি দ্বিতীয় শিফটে পদার্থবিদ্যার 22 নম্বর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে ।
28 জানুয়ারি গণিতের 23 নম্বর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে ।
সঠিক হিসেবে গৃহীত একাধিক উত্তর
23 জানুয়ারি দ্বিতীয় শিফটে, পদার্থবিদ্যার 18 নম্বর প্রশ্নের জন্য তিনটি বিকল্প সঠিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে ।
24 জানুয়ারি প্রথম শিফটে, রসায়নের 10 নম্বর প্রশ্নের জন্য দুটি বিকল্প সঠিক হিসেবে গৃহীত । দ্বিতীয় শিফটে, গণিতের 14 নম্বর প্রশ্নের জন্য চারটি বিকল্পই সঠিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে ।
উল্লেখ্য, জেইই মেইন 2026-এর জানুয়ারি সেশনের ফলাফল 12 ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করার কথা ছিল । ফলাফল প্রকাশের জন্য NTA অতিরিক্ত সময় চাওয়ায় ফলপ্রকাশ চারদিন পিছিয়ে যায় । জানুয়ারি সেশনে 13,50,000-এরও বেশি প্রার্থী BE এবং B.Tech পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন । তাদের মধ্যে 13,00,368 জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেন, যার উপস্থিতি ছিল প্রায় 96.25 শতাংশ ৷
এর আগে, NTA 4 ফেব্রুয়ারি অস্থায়ী উত্তরপত্র প্রকাশ এবং 6 ফেব্রুয়ারি আপত্তি জানাতে উইন্ডো বন্ধ করার পর 12 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করার ইঙ্গিত দিয়েছিল । তাও পিছিয়ে গিয়ে অবশেষে উত্তরপত্র প্রকাশ হল 16 ফেব্রুয়ারি ৷