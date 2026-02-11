বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে JEE MAIN প্রথম পর্বের ফলাফল, কোথায় দেখবেন ?

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে JEE MAIN প্রথম পর্বের ফলাফল, কোথায় দেখবেন ?
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) তথ্য অনুযায়ী, ফলাফল প্রকাশের কিছুক্ষণ আগে জানা যাবে জেইই মেইন (JEE MAIN) 2026 সালের জানুয়ারি সেশনের চূড়ান্ত উত্তরপত্র ৷
Published : February 11, 2026 at 5:35 PM IST
কোটা, 11 ফেব্রুয়ারি: 12 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির প্রবেশিকা জয়েন্ট এন্ট্রান্স (JEE MAIN) 2026 সালের প্রথম পর্বের ফলাফল প্রকাশিত হবে ৷ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, ওই দিনই ফল প্রকাশের কিছুক্ষণ জানা যাবে জানুয়ারি সেশনের চূড়ান্ত উত্তরপত্রও ৷
সম্প্রতি জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেইন)-এর প্রথম পর্বের 'রেসপন্স শিট' এবং 'আনসার কি' প্রকাশ করে এনটিএ ৷ সেই সঙ্গে, কোনও রকম আপত্তি জানানো জন্য পরীক্ষার্থীদের 4 ফেব্রুয়ারি থেকে 6 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ও দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে, সেই সময়সীমাও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এবার সরাসরি 12 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ফলাফল জানতে পারবেন 13 লক্ষ পরীক্ষার্থী ৷
কীভাবে দেখবেন ফলাফল ?
পরীক্ষার্থীরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.jeemain.nta.nic.in এবং nta.ac.in-এই দুই ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের ফলাফল দেখতে পারবেন । এই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'JEE MAIN 2026 Session 1 Result'-লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে তাঁদের ৷ এরপর সেখানে তাঁদের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড বা জন্ম তারিখ দিয়ে লগ-ইন করতে হবে ৷ 'সাবমিট বোতামে' ক্লিক করলেই আর স্কোরকার্ডটি দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷
উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি নিয়ে স্নাতকে ভর্তির জন্য প্রতি বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স (জেইই) মেইন-এর আয়োজন করে জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ৷ এই বছর 21 জানুয়ারি থেকে 28 জানুয়ারির মধ্যে প্রথম পর্বের পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ এপ্রিল মাসে JEE Main 2026 দ্বিতীয় পর্ব শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত ফলাফলের সঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স (জেইই) মেইন 'কাট-অফ' ঘোষণা করা হবে এনটিএ-এর তরফে ৷
2025 ও 2024 সালে 100 শতাংশ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের তালিকা
গত বছর অর্থাৎ 2025 সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম পর্বে 14 জন পরীক্ষার্থী 100 শতাংশ নম্বর অর্জন করেন ৷ তাঁদের মধ্যে 5 জন ছিলেন রাজস্থানের বাসিন্দা ৷ বাকিদের মধ্যে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের দু'জন করে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং তেলেঙ্গানার একজন করে শিক্ষার্থী ছিলেন । এদিকে, 2024 সালে 23 জন পরীক্ষার্থী 100 শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 7 জন ছিলেন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা ৷
এই প্রসঙ্গে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেব শর্মা জানান, এবছরও রাজস্থানের বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী 100 শতাংশ নম্বর পেতে পারেন ৷ অবশ্য, চূড়ান্ত উত্তরপর্ব প্রকাশের পরই তা জানা যাবে ৷ ফলাফল প্রকাশের কিছু সময় আগে তা জানা যাবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছে এনটিএ ৷ সুতরাং, শেষ মুহূর্তে সেই ফলাফলের জন্যই অপেক্ষা করছেন শিক্ষার্থীরা ৷
জেইই (মেইন) দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা কবে ?
এনটিএ সূত্রে খবর, জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেইন)-এর দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা সম্ভবত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে ৷ পরীক্ষার ফলাফল সেই মাসের শেষেই জানা যাবে ৷