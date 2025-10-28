ETV Bharat / bharat

JEE Main 2026: অনলাইন পরীক্ষা শুরু হবে খুব শীঘ্রই

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার অনলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য বহু পড়ুয়া অপেক্ষা করে আছেন ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে খুব তাড়াতাড়ি ফর্ম জমা দেওয়ার পোর্টাল খুলবে ৷

JEE Main 2026
জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা 2026 (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: দেশের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন (JEE MAIN 2026)-এর অনলাইন ফর্ম পূরণ প্রক্রিয়া যে কোনও সময় শুরু হতে পারে ৷ সাধারণত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ৷

রাজস্থানের কোটায় বিশেষজ্ঞ দেব শর্মা জানান, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ তাতে ফর্ম পূরণ ও পরীক্ষার আনুমানিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে ৷ গত বছর 28 অক্টোবর অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ এবছর এখনও নির্দিষ্ট কোনও তারিখ না জানায়নি জেইই-মেন পরীক্ষার পরিচালন সংস্থা এনটিএ ৷ তাই অভিভাবক ও পড়ুয়ারা চিন্তায় রয়েছেন ৷

শর্মা বলেন, "এমন হতে পারে যে আজ থেকে অনলাইন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল ৷ আবার কালও হতে পারে ৷ লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া অপেক্ষা করে আছে ৷ গত বছর 15.39 লক্ষ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ 14.75 লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষা দিয়েছিল ৷"

বিশেষজ্ঞ জানান, এই প্রথম এনটিএ একটি ডেমো লিঙ্ক প্রকাশ করেছে ৷ অনলাইন প্রক্রিয়ায় কীভাবে ফর্ম পূরণ ও কী কী নথি প্রয়োজন, যাবতীয় বিষয়গুলি এই লিঙ্ক থেকে পড়ুয়ারা বুঝতে পারবেন ৷ নথির ভিত্তিতে ফর্ম পূরণ করাও পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখানো হয়েছে ওই লিঙ্কে ৷

দেব শর্মা বলেন, "পড়ুয়ারা যেন ডেমো লিঙ্ক দেখে নেন ৷ সেই অনুযায়ী তাঁদের আবেদনগুলি পূরণ করেন ৷ পোর্টার খোলার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ৷"

পড়ুয়ারা জানুয়ারি ও এপ্রিল দু'টি সেশনের জন্য একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা করে আবেদন জানাতে পারবেন ৷ 19 অক্টোবর প্রকাশিত এনটিএ-র বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জানুয়ারি মাসে 21-30 তারিখের মধ্যে পরীক্ষা হতে পারে ৷ এর জন্য অনলাইনে ফর্ম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে অক্টোবর মাস থেকে ৷ অন্যদিকে আগামী বছর 1-10 এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষার জন্য জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফর্ম জমা দেওয়া শুরু হবে ৷

ইতিমধ্যে পোর্টালে আধার কার্ড এবং অন্যান্য শংসাপত্র সংক্রান্ত নির্দেশিকা বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছে এনটিএ ৷ কোনওভাবে দশম শ্রেণির পরীক্ষার শংসাপত্র বা লিখিত নামের বানান এবং আধার কার্ডে থাকা নামের বানান আলাদা হলে অনলাইন প্রক্রিয়ায় কীভাবে তার সমাধান করতে হবে, তাও বলা হয়েছে ওয়েবসাইটে ৷ এর জন্য এনটিএ-র 2024 সালের 6 নভেম্বর তারিখের নোটিশটি দেখে নিতে হবে ৷

