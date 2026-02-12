আজ প্রকাশিত হচ্ছে না JEE MAIN প্রথম পর্বের ফলাফল, পরবর্তী দিন জানাল NTA
ফল প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছে সংস্থা ৷ তাতেই পিছিয়ে গিয়েছে ফল ঘোষণার দিন ৷ নয়া সময় জানিয়েছে এনটিএ ৷
Published : February 12, 2026 at 12:23 PM IST
কোটা (রাজস্থান), 12 ফেব্রুয়ারি: প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও আজ প্রকাশ হচ্ছে না দেশের সর্ববৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই) মেইন 2026-এর জানুয়ারি সেশনের ফলাফল ৷ সোমবার, 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে ফলাফল প্রকাশ ।
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ফলাফল প্রক্রিয়া করার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছে । তাই, সংস্থাটি ফলপ্রকাশ চার দিন পিছিয়ে দিয়েছে । বুধবার গভীর রাতে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এনটিএ স্থগিতাদেশের ঘোষণা করে বিষয়টি জানিয়েছে ।
Result Update : JEE (Main) Session 1#NTA #JEEMain2026 #ExamUpdates pic.twitter.com/iUWzDMAcE9— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 11, 2026
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ দেব শর্মার মতে, জানুয়ারি সেশনে ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই) এবং ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি (বিটেক) পরীক্ষার জন্য 13,50,969 জন পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন । তাদের মধ্যে 13,00,368 জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন ৷ প্রায় 96.25 শতাংশ পরীক্ষার্থীর উপস্থিতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী অংশগ্রহণের প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে ।
এর আগে, এনটিএ ইঙ্গিত দিয়েছিল যে 4 ফেব্রুয়ারি অস্থায়ী উত্তরপত্র প্রকাশ এবং 6 ফেব্রুয়ারি আপত্তি জানাতে উইন্ডো বন্ধ করার পর 12 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে । তবে 11 ফেব্রুয়ারি রাতে সিদ্ধান্ত বদলের কথা ঘোষণা করে এনটিএ ৷
স্কোরকার্ডে শিক্ষার্থীরা যা দেখতে পাবেন ?
ফলাফল ঘোষণার পর, প্রার্থীরা তাঁদের আবেদন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড, অথবা তাদের জন্ম তারিখ ব্যবহার করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, jeemain.nta.nic.in-এ লগ ইন করে ফলাফল ডাউনলোড করতে পারবেন ।
স্কোরকার্ডে উল্লেখ থাকবে: প্রার্থীর নাম, আবেদনপত্র এবং রোল নম্বর, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিতে বিষয়ভিত্তিক পার্সেন্টাইল, মোট পার্সেন্টাইল স্কোর , সর্বভারতীয় ব়্যাঙ্ক, ক্যাটাগরি ব়্যাঙ্ক ৷
এই ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি JEE Advanced-এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) তে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করে । একই সময়ে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (NIT), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIIT) এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত JEE মেইন র্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে । অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য কাউন্সেলিং সিস্টেমও এই স্কোরগুলি বিবেচনা করে ।
বিশেষজ্ঞ দেব শর্মা উল্লেখ করেছেন যে NTA কয়েক মাস আগে পরীক্ষার ক্যালেন্ডার ঘোষণা করেছিল ৷ তারপরও ফলাফলের তারিখ পরিবর্তন করলে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনার উপর প্রভাব পড়তে পারে । তবে, প্রার্থীদের আগে থেকে জানানো একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
তাঁর কথায়,"বিগত বছরগুলিতে আগে থেকে কোনও নোটিশ ছাড়াই ফলাফল দেরিতে প্রকাশিত হত ৷ যার ফলে পরীক্ষার্থীরা বারবার ওয়েবসাইট দেখতে বাধ্য হতেন । এবার, অগ্রিম জানানোর ফলে উদ্বেগ কমবে । যে সিস্টেমটি IIT দ্বারা পরিচালিত JEE অ্যাডভান্সডের জন্য অনুসরণ করা প্রক্রিয়া থেকে ইঙ্গিত নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, সেখানে সময়সীমা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং সাধারণত তা মেনে চলা হয় ।ফলাফলের পরে, প্রথম সারির 2.5 লক্ষ প্রার্থী JEE অ্যাডভান্সডের জন্য উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হবেন ৷ অন্যরা কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা JEE মেইনের দ্বিতীয় সেশনে তাদের পারফর্ম্যান্স উন্নত করতে পারবেন ।
JEE মেইন 2026 ফলাফল: এরপর কী হবে ?
প্রশ্ন 1. কারা JEE Advanced-এর জন্য যোগ্য ?
JEE Advance-এ ভর্তি প্রথম সারির 2.5 লক্ষ JEE Main প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ৷ যারা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করে ।
প্রশ্ন 2. যদি আমি JEE Advanced-এর জন্য যোগ্য না হই ?
আপনি এখনও NIT, IIIT, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং JEE Main স্কোর গ্রহণকারী অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন ।
প্রশ্ন 3. JoSAA কাউন্সেলিং কী ?
জয়েন্ট সিট অ্যালোকেশন অথরিটি JEE Main এবং JEE Advanced র্যাঙ্কের উপর ভিত্তি করে IIT, NIT, IIIT এবং GFTI-এর জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করে ।
প্রশ্ন 4. আমি কি আমার স্কোর উন্নত করতে পারি ?
হ্যাঁ । আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আরও ভালো পার্সেন্টাইল নিশ্চিত করার জন্য আপনি পরবর্তী JEE Main সেশনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন।
প্রশ্ন 5. স্কোরকার্ড ডাউনলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কী করা উচিত ?
সমস্ত ব্যক্তিগত বিবরণ, নম্বর এবং পার্সেন্টাইল সাবধানে পরীক্ষা করুন । একাধিক কপি প্রিন্ট করুন, কারণ কাউন্সেলিং এবং ভর্তির জন্য আপনার এগুলোর প্রয়োজন হবে ।