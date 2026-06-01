জেইই অ্যাডভান্সড ফলাফল প্রকাশিত, প্রথম বিহারের শুভম

2026 সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সড সর্বভারতীয় পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে ৷ সময়ের আগে গতকাল রাতেই ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷

JEE Advanced 2026, Kota toppers Shubham Kumar, Kabir Chhillar and Arnav Gautam
(বাঁ-দিক থেকে) প্রথম শুভম কুমার, দ্বিতীয় কবির চিল্লার, তৃতীয় অর্নভ গৌতম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 2:35 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 জুন: দেশের আইআইটি-তে ভর্তির প্রবেশিকা জেইই অ্যাডভান্সড-এর ফল প্রকাশ হল রবিবার রাতে ৷ 360 নম্বরের মধ্যে 330 নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন বিহারের শুভম কুমার ৷

2026 সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (জেইই) অ্যাডভান্সড পরিচালনা করেছে আইআইটি রুরকি ৷ সোমবার সকাল 10টায় এই সর্বভারতীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কথা থাকলেও সময়ের আগে গতকাল রাতেই ফল প্রকাশিত হয় ৷ জেইই অ্যাডভান্সড পোর্টাল ((jeeadv.ac.in)-এ পরীক্ষার্থীরা তাঁদের রোল নম্বর, জন্মের তারিখ এবং নথিভুক্ত করা মোবাইল নম্বর দিয়ে তাঁদের নম্বর দেখে নিতে পারেন ৷

এবছর কোটার এক পরীক্ষার্থীই ভারতে প্রথম স্থান (AIR-1) অধিকার করেছেন ৷ পরপর তৃতীয়বার কোটার পরীক্ষার্থী প্রথম স্থান পেলেন ৷ শুভম কুমার ছাড়া কোটার আরও দু'জন দ্বিতীয় (AIR-2) এবং সপ্তম স্থান (AIR-7) অধিকার করেছেন ৷

সব মিলিয়ে 1 লক্ষ 87 হাজার 389 পরীক্ষার্থী 2026 সালের জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 1 লক্ষ 79 হাজার 694 জন পরীক্ষা দিয়েছেন ৷ এই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 56 হাজার 880 জন কাউন্সেলিংয়ের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ৷ এই পরীক্ষার সাফল্যের হার 31.65 শতাংশ ৷ শিক্ষাবিদ দেব শর্মার মতে, গত আট বছরে এটাই সফল পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৷

শৈশব থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শুভম প্রাথমিকভাবে গয়ায় পড়াশোনা করেন ৷ পরে একাদশ শ্রেণির মাঝামাঝি সময়ে কোটায় চলে যায়। তার বড় বোন শ্রেয়া বর্তমানে আইআইটি পটনা থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি (বি.টেক) ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে পড়াশোনা করছে ৷ শুভম আইআইটি বোম্বাইকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিল এবং কোটায় প্রায় দেড় বছর ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল; এই পুরো সময়টা সে মূলত স্বাধীনভাবে একাই বসবাস করত, আর পরিবারের সদস্যরা মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তার বাবা শিব কুমার গয়ায় একটি হার্ডওয়্যারের ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং মা কাঞ্চন দেবী একজন গৃহিণী।

