জিন্স, টি-শার্ট আর নয়; শিক্ষকদের পোশাকবিধি মানা বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশিকা

জিন্স, টি-শার্ট আর নয়; শিক্ষকদের পোশাকবিধি মানা বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশিকা
Bihar teachers Dress Code : শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারির উদ্যোগে শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে ।
Published : November 1, 2026 at 7:10 AM IST
পাটনা, 1 নভেম্বর: বিহারের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ফরমাল ড্রেস পরা বাধ্যতামূলক করা হল। এখন থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা জিন্স ও টি-শার্টের মতো পোশাক পরে স্কুলে আসতে পারবেন না। শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারির উদ্যোগে শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে।
শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সি কে অনিল গত শুক্রবার সমস্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে (ডিইও) একটি চিঠি পাঠিয়ে এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভাগ স্পষ্ট করেছে, স্কুলে শালীনতা, শৃঙ্খলা, মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সব শিক্ষক ও কর্মীর দায়িত্ব ৷
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নির্দেশিকায় বলেছেন, "শিক্ষকদের পোশাক নিয়ে আগেই আদেশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু অনেক স্কুলে তা মানা হচ্ছে না। কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এখনও জিন্স ও টি-শার্টের মতো পোশাক পরে স্কুলে আসছেন।"
শিক্ষা বিভাগ কেবল শিক্ষকদের পোশাকের বিষয়েই নয়, বরং স্কুলে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। বিভাগের কাছে তথ্য এসেছে , কিছু স্কুলের প্রাঙ্গণে ডিজে বক্স বাজানো এবং অন্যান্য বিধি বহির্ভূত কাজ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড স্কুলে শিক্ষার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কোনও অবস্থাতেই তা বরদাস্ত করা হবে না ৷
তবে, শিক্ষা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনুযায়ী বিশেষ কোনও উপলক্ষে নাচ ও গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলা ও শালীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। বিভাগ সব জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে, তাঁরা যেন নিজ নিজ পর্যায় থেকে এই আদেশ কার্যকর করা নিশ্চিত করেন। এছাড়া, স্কুলে শৃঙ্খলা, শালীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা পরিবেশ বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।