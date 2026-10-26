'ছোটে সরকার' অনন্ত সিংকে বহিষ্কারের পর স্ত্রীর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ জেডিইউ'র
Anant Singh Wife: দলীয় প্রার্থী নিয়ে মতবিরোধ এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনার শাস্তিস্বরূপ অনন্ত সিংয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । অবিনাশ কুমারের প্রতিবেদন ৷
Published : October 26, 2026 at 6:32 PM IST
পাটনা, 26 অক্টোবর: আগেই বহিষ্কার করা হয়েছিল বিহারের 'ছোটে সরকার' ওরফে মোকামার বিধায়ক অনন্ত সিংকে ৷ এবার তাঁর স্ত্রী নীলম দেবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) । দল তাঁকে '20-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' থেকে সরিয়ে দিয়েছে । এই অপসারণের ফলে তিনি প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদাও হারিয়েছেন ।মন্ত্রি পরিষদ সচিবালয় বিভাগ তাঁর বিরুদ্ধে এই নির্দেশ জারি করেছে ৷
মূলত দলের প্রার্থী নিয়ে প্রকাশ্যে মতবিরোধ এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনার শাস্তি হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নীলম দেবীর বিরুদ্ধে ৷ জেডিইউ নীলমের প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল করে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছে । শনিবার বিহার বিধান পরিষদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী নীরজ কুমারের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন অনন্ত সিং ৷ সেই অপরাধে জেডিইউ অনন্তকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছে ।
বিধান পরিষদের পটনা গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনী এলাকায় নীরজের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন অনন্ত এবং প্রকাশ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অনুজ সিংকে সমর্থন জানিয়েছিলেন । দলের প্রবীণ নেতা ও শীর্ষ নেতৃত্বের সতর্কবার্তা সত্ত্বেও তিনি দলের প্রার্থীর বিরোধিতা করে গিয়েছিলেন । মতপার্থক্য দূর করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনন্ত সিং দলের নির্দেশ অমান্য করেন । এছাড়া তিনি জনসমক্ষে নীরজের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন এবং দলের নেতৃত্বের কার্যপদ্ধতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন । ক্রমাগত বিরোধিতার জেরে অনন্ত ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল জেডিইউর তরফে ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 2022 সালে একটি একে-47 উদ্ধারের ঘটনার পর অনন্তর বিধানসভার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায় ৷ এরপর তাঁর স্ত্রী নীলম সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন । তিনি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) টিকিটে মোকামা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়ী হন । 2024 সালে নীলম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) যোগ দেন । পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী তাঁকে পুনর্গঠিত রাজ্য-স্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁকে প্রতিমন্ত্রী করেন ৷ যদিও এর মাঝে 2025 সালে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ আদালত অস্ত্র উদ্ধারের মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়ার পর অনন্ত সিং নির্বাচনে জেডিইউ প্রার্থী হিসাবে লড়েন এবং মোকামা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন ৷