'পৃথিবীর কোথাও এমন স্টুডিও নেই', রামোজি ফিল্ম সিটি দেখে অবাক জাপানের প্রতিনিধি দল

মিডিয়া ও বিনোদন দুনিয়ার 30 সদস্যের প্রতিনিধি দল ঘুরে দেখলেন রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ রামোজি গ্রুপের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইটিভি ভারতের অফিসও ঘুরে দেখেন ৷

JAPANESE DELEGATION IN RFC
রামোজি ফিল্ম সিটিতে জাপানি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইটিভি ভারতের সম্পাদক বিলাল ভাট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 4:03 PM IST

হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: রামোজি ফিল্ম সিটিতে বিদেশি অতিথিদের সমাগম ৷ বুধবার জাপানের প্রতিনিধি দল বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি পরিদর্শনে আসেন ৷ পাশাপাশি রামোজি গ্রুপের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইটিভি ভারতে কীভাবে সংবাদ পরিবশেন হয় তাও ঘুরে দেখেন তাঁরা ৷ ইটিভি ভারতের সম্পাদক বিলাল ভাট বিদেশি প্রতিনিধিদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতা এবং ইটিভি ভারতের নিউজরুমে কীভাবে তেরোটি ভাষায় একসঙ্গে সংবাদ পরিবেশন হয় তা বিস্তারিতভাবে বোঝান ৷

জাপানের প্রতিনিধিরা নিউজরুমের এহেন পরিবেশ দেখে গভীর প্রশংসা করেন ৷ বুধবার তাঁদের ফিল্ম সিটির ভিতরে থাকা হোটেল সিতারায় ঐতিহ্যবাহী অভ্যর্থনা জানানো হয়। মার্গদর্শী চিটফান্ডের এমডি শৈলজা কিরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং জাপানি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন ৷ এই অতিথি দলের নেতৃত্বে ছিলেন কোডানশা কর্তৃক প্রকাশিত COURRiER জাপান ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক হিরোকি মিনামি এবং প্রকাশনা প্রধানের পরামর্শদাতা ইয়োশিয়াকি কোগা।

রামোজি ফিল্ম সিটি দেখে অবাক জাপানি প্রতিনিধি দল (ইটিভি ভারত)

মিডিয়া ও বিনোদন দুনিয়ার 30 সদস্যের প্রতিনিধিরা রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরে অভিভূত হয়ে পড়েন ৷ আইকো চাকাবা বলেন, "পৃথিবীর কোথাও এমন স্টুডিও নেই ৷ ভাবিনি এতকিছু দেখব ৷ আমি রামোজি ফিল্ম সিটিতে আসতে পেরে উত্তেজিত ৷ বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি দেখে অনেক না-দেখা পূরণ হল ৷ প্রযোজনাই নয়, আতিথেয়তা, মিডিয়া... সবকিছুই এখানে এক জায়গায় আছে ৷ জাপানে টিভি প্রযোজনায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি হলিউডেও কাজ করেছি... কিন্তু এটা অন্য স্তরের ৷"

জাপানের প্রতিনিধি দলের সম্পাদক হিরোকি মিনামি ইটিভি ভারতকে বলেন, "রামোজি ফিল্ম সিটির স্টুডিয়োগুলির ধরন এবং পরিসর দেখে আমি অবাক। আমাদের জাপানে এমন স্টুডিও নেই।" হিরোকি মিনামির আরও সংযোজন, "আরআরআর এবং বাহুবলী ভারতীয় ছবিগুলি জাপানে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সব ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হয় না। জাপানে ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে ৷ এটি ভারত ও জাপানের মধ্যে এই ক্ষেত্রগুলিতে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে, যেখানে প্রচুর সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।"

এদিন তাঁরা ইটিভি ভারতের অফিস ঘুরে দেখার পাশাপাশি, ইটিভি বাল্যভারতের অফিসও পরিদর্শন করেন ৷ তাঁদেরকে তেলেঙ্গানার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র ইনাডুর অফিসও দেখানো হয় ৷ কয়েক দশক ধরে ইনাডু যে একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে সে সম্পর্কেও অবহিত করা হয় ৷ বিদেশি প্রতিনিধিদের রামোজি গ্রুপের ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলি সম্পর্কেও জানানো হয় ৷ যার মধ্যে রয়েছে খেলাধুলো এবং পর্যটনের জন্য নতুন আকর্ষণ, বিলাসবহুল রিসোর্ট, একটি প্রিমিয়ার MICE (সভা, প্রণোদনা, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী) ভেন্যু, বিশ্বমানের চিকিৎসা এবং সুস্থতা অভয়ারণ্য, OTT শুটিং সেট, সোশাল মিডিয়া প্রোডাকশন জোন, ইকো-ট্যুরিজম, নাইট সাফারি, জল এবং অ্যাডভেঞ্চার পার্ক এবং একটি মেগা রিটেইল মল ৷ এছাড়াও প্রতিনিধি রামোজি ফিল্ম সিটির অন্যান্য আকর্ষণগুলিও পরিদর্শন করেন এবং দেশে ফিরে যাওয়ার আগে আনন্দময় স্মৃতি মনে করিয়ে দেন।

