যন্তরমন্তরে পেলেট গান ব্যবহার-মহিলাদের হেনস্তা ! জনশুনানিতে সাক্ষ্য নেবে সুপ্রিম কোর্টের প্যানেল
Jantar Mantar Violence: যন্তরমন্তরে বিক্ষোভে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ ৷ প্যানেল তৈরি করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ ওই কমিটি এবার জন-শুনানি করবে ৷
By PTI
Published : October 24, 2026 at 3:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: গত 20 জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের সময় ওঠা পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবার জন-শুনানির আয়োজন করা হল ৷ যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে ৷ সেই কমিটিই আগামী 29-30 অক্টোবর জন-শুনানি করবে ৷ সেখানে ওই আন্দোলনের সময় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে ৷ এছাড়া পেলেট গান ব্যবহার ও বিক্ষোভকারী মহিলাদের হেনস্তার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে বলে শনিবার আধিকারিকদের তরফে জানা গিয়েছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছে, দু’দিনের এই জন-শুনানি অনুষ্ঠিত হবে নয়াদিল্লির 17 রাউজ অ্যাভিনিউ ইনস্টিটিউশনাল এরিয়ার ‘শিক্ষা সদন’-এ অবস্থিত কমিটির কার্যালয়ে ৷ বেলা 11টা থেকে দুপুর 3টের মধ্যে যে কেউ অভিযোগ বা বক্তব্য জমা দিতে পারবেন ৷ সাক্ষ্য-প্রমাণও উপস্থাপন করতে পারবেন । যাঁরা অভিযোগ জানাতে যাবেন, তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র থাকা আবশ্যক ।
শীর্ষ আদালতের তরফে গঠন করে দেওয়া পাঁচ সদস্য়ের এই প্য়ানেলের মাথায় রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডি ৷ এই প্যানেলের অন্য সদস্যরা হলেন — পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রবি শঙ্কর ঝা, দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শালিন্দর কৌর, সিবিআই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ঋষি কুমার শুক্লা এবং মেঘালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি এল আর বিষ্ণোই ।
আগেই কমিটির তরফে একটি পোর্টাল চালু করা হয়৷ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং সংশ্লিষ্টরা নির্ধারিত ফরম্যাটে নিজেদের বক্তব্য, অভিযোগ বা দাবিনামা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে পারছেন । মূলত, ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ‘hpec.nic.in’ নামে ওই পোর্টালটি চালু করা হয় ৷
উল্লেখ্য, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গত জুন মাসের গোড়ায় নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন শুরু করে সিজেপি ৷ সংসদে বাদল অধিবেশন শুরুর দিন তারা সংসদ অভিযান করে ৷ গত 20 জুলাইয়ের সেই অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্য়ে খণ্ডযুদ্ধ হয় ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে পেলেট গান ব্য়বহার-সহ ব্যাপক দমনপীড়নের অভিযোগ ওঠে ৷ মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানির সময় সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে শীর্ষ আদালত ৷
এবার সেই কমিটি জন-শুনানি করে অভিযোগের সারবত্তা খতিয়ে দেখতে চাইছে ৷ এখন দেখার জন-শুনানিতে কতজন উপস্থিত হন, কী কী অভিযোগ জমা পড়ে, তার ভিত্তিতে এই কমিটির তদন্তে কী উঠে আসে !
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