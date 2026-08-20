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যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে পুলিশের বলপ্রয়োগ-অতিসক্রিয়তা ! খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট

যন্তর মন্তর বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ এই কমিটি তদন্ত করে দেখবে।

Jantar Mantar Protest
যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে পুলিশের বলপ্রয়োগ-অতিসক্রিয়তা ! খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 20, 2026 at 11:04 PM IST

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নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ এবং তার পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। পুরো ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আদালত পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির প্রধান হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডি।

কমিটির 5 সদস্য

  1. বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডি, প্রাক্তন বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট (চেয়ারম্যান)
  2. বিচারপতি রবি শঙ্কর ঝা, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি
  3. বিচারপতি শালিন্দর কৌর: দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি
  4. ঋষি কুমার শুক্লা: প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর
  5. এল আর বিষ্ণোই: প্রাক্তন ডিজিপি, মেঘালয়

কোন কোন বিষয় খতিয়ে দেখবে এই কমিটি ?

সুপ্রিম কোর্ট পুলিশের পদক্ষেপ এবং বিক্ষোভকারীদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা উভয় বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনার জন্য এই কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে:

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বিনা সতর্কতায় পেলেট গান, ইলেকট্রিক ব্যাটন, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগের তদন্ত এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ।

  • জনতাকে নিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগের সময় পুলিশ ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল না— এই অভিযোগের তদন্ত চলছে।
  • নারী বিক্ষোভকারীদের ওপর সহিংসতা, হয়রানি ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় তদন্ত করা হবে।
  • বিক্ষোভকারীদের ওপর ইলেকট্রনিক নজরদারি এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হবে।
  • বিক্ষোভকারী ও সমাজবিরোধীদের দ্বারা পুলিশের ওপর হামলার ঘটনাকেও তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
  • কমিটি কর্তব্যরত অবস্থায় আহত নিরাপত্তা কর্মীদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য চাইবে।
  • সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হবে।
  • আহতদের জন্য অবিলম্বে উন্নততর চিকিৎসা এবং অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কমিটি প্রথমে নারীর ওপর সহিংসতা এবং গুরুতর আঘাতের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে। তদন্তে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পুলিশকে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন ফুটেজ, বডি ক্যামেরার রেকর্ডিং এবং ওয়্যারলেস লগ কমিটির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য, তাঁরা পরিচয় গোপন রেখেও অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কমিটির কাজ শুধু এই বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কমিটি এই বিষয়গুলি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাবে এবং সময়ে সময়ে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেবে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি 10 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

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