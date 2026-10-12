যন্তর মন্তরে আর বিক্ষোভ-সমাবেশ নয়, নয়া তিন বিকল্প নির্দিষ্ট করল পুলিশ

যন্তর মন্তরে আর বিক্ষোভ-সমাবেশ নয়, নয়া তিন বিকল্প নির্দিষ্ট করল পুলিশ
Jantar Mantar denotified protest site: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যন্তর মন্তর এলাকায় সব বিক্ষোভ, সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ৷
By PTI
Published : October 12, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: যন্তর মন্তর এলাকায় সবরকম সভা-সমাবেশ বা বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্ধারিত স্থান হিসেবে বাতিল ঘোষণা করেছে ৷ এ ধরনের কর্মসূচির জন্য তিনটি নতুন বিকল্প জায়গাও নির্দিষ্ট করেছে পুলিশ।
দিল্লি পুলিশের কমিশনার অনুরাগ কুমার 11 অক্টোবর এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যন্তর মন্তর এলাকায় সব বিক্ষোভ, সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বিকল্প হিসাবে পূর্ব দিল্লির রামলীলা ময়দান, বুরারি গ্রাউন্ড এবং সিবিডি গ্রাউন্ডকে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের জন্য নতুন নির্ধারিত স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের জন্য জমায়েত হওয়ার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী দিল্লিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হল।
সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নাগরিকদের প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সমাবেশের অধিকারের জন্য বর্তমান 'নির্দিষ্ট স্থান'-এর পরিবর্তে বিকল্প ও উপযুক্ত স্থান পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেছিল।" সেখানে আরও বলা হয়েছে, কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবাদস্থল হিসেবে যন্তর মন্তরের স্বীকৃতি বা 'ডি-নোটিফিকেশন'-এর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়েছে।
সরকারি নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ আয়োজনের জন্য তিনটি নতুন স্থান—রামলীলা ময়দান, বুরারি ময়দান এবং পূর্ব দিল্লির সিবিডি (CBD) ময়দান—নির্ধারণ করা হয়েছে।" পাশাপাশি জানানো হয়েছে যে, এই তিনটি স্থানে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আয়োজনের জন্য একটি বিস্তারিত ও সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) বা কার্যপ্রণালী বিধি আলাদাভাবে জারি করা হবে। দিল্লি পুলিশ কমিশনারের জারি করা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "2022-এর 28 এপ্রিলের পূর্ববর্তী নির্দেশ নম্বর L&O/48/22-এর আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।"
যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের উদ্দেশে জমায়েতের যে ডাক দেওয়া হয়েছে ইন্ডি জোট বা 'ককরোচ'-দের তরফে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যন্তর মন্তর নিয়ে পদক্ষেপও করা হয়েছে।