তিন প্রার্থীকে ঘিরে ধরেছিল বিজেপি নেতারা, মনোনয়ন প্রত্যাহার নিয়ে অভিযোগ প্রশান্তের

তিন প্রার্থীকে ঘিরে ধরেছিল বিজেপি নেতারা, মনোনয়ন প্রত্যাহার নিয়ে অভিযোগ প্রশান্তের
শাসকদল এনডিএ বিহার নির্বাচনে ভয় পেয়েছে ৷ তাই বিরোধী প্রার্থীদের ভোটযুদ্ধ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করলেন পিকে ৷
By PTI
Published : October 21, 2025 at 9:02 PM IST
পটনা, 21 অক্টোবর: তাঁর জন সূরয পার্টির তিনজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে বিজেপি ৷ অভিযোগ করলেন ভোটকুশলী তথা বিহারের রাজনৈতিক নেতা প্রশান্ত কিশোর ৷ আগামী 6 ও 11 নভেম্বর দু'দফায় বিহারের 243টি আসনে ভোট ৷ মঙ্গলবার তিনি এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷
প্রশান্ত কিশোর বলেন, "গত কয়েক বছরে বিজেপি এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, নির্বাচনে কে জিতল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ সরকার গড়বে বিজেপি-ই ৷ একসময় জন সূরযের অস্তিত্বই তারা অস্বীকার করত ৷ এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ৷ ওরা 'মহাগঠবন্ধন' তৈরি করে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে ৷ এখন, মানুষের কাছে সুযোগ আছে ৷ লালু যাদবের রাজনৈতিক দাসত্ব এবং এনডিএ- দুটিরই শেষ করতে পারে জনগণ ৷ কিন্তু গত কয়েকদিনে জন সূরয প্রার্থীদের মধ্যে তিনজনকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেওয়া হয়নি ৷ চাপের মুখে তাঁরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন ৷"
VIDEO | Patna: Addressing a press conference, Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor says, " there is a model code of conduct for threatening and luring voters, but not for threatening and keeping opposition leaders as 'hostages'. union home minister amit shah and the bihar bjp… pic.twitter.com/NfcJaTKLBJ— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2025
তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ও আরও অনেকের একটি ছবি তুলে ধরেন সাংবাদিকদের সামনে ৷ ভোটকুশলী প্রশান্ত বলেন, "নির্বাচনে ভোটারদের হুমকি দেওয়া, তাঁদের লোভ দেখানো প্রতিরোধে আদর্শ নির্বাচনী বিধি নামের একটি বিষয় রয়েছে ৷ কিন্তু বিরোধী নেতাদের হুমকি দেওয়া ও অপহরণ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিহারের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ধর্মেন্দ্র প্রধান আমাদের প্রার্থীদের সঙ্গে এটাই করেছেন ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যদি আপনাকে ডেকে পাঠান, দেখা করতে বলেন, তাহলে আপনি কী করবেন ? এবং এর পর আপনাকে তাঁদের সব নেতারা যদি ঘিরে ধরে ? আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাব ৷"
জন সূরব পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর বলেন, "আমরা মহাগঠবন্ধন নই ৷ এনডিএ মহাগঠবন্ধনকে নিয়ে চিন্তিত নয় ৷ কারণ তারা জানে, বাহুবলী এবং অপরাধজনক কাজকর্মের সঙ্গে একদা জড়িত ব্যক্তিদের টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷ এনডিএ ভালো মানুষদের ভয় পায় ৷ ওরা অপরাধীদের ভয় পায় না ৷" তাঁর অভিযোগ, বিহারে গণতন্ত্রের হত্যা করা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আর্জি জানিয়েছেন পিকে ৷
বিহারের দানাপুর, ব্রহমপুর এবং গোপালগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ পিকের কথায়, "বিজেপি এখানে সুরাত মডেল করতে চাইছে ৷ যেখানে তাঁদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন ৷ বাকিরা নিজে থেকে সরে যাবেন ৷ কিন্তু বিজেপি বুঝতে পারছে না যে, ভোটাররা সারা দেশে এর জন্য শাস্তি দেবে ৷ যেখানে লোকসভা নির্বাচনে ওরা 400 টি আসনে জেতার কথা বলেছিল, মাত্র 240টি আসন জিতেছে ৷"
জন সূরয পার্টি 243টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে ৷ কিন্তু তিন জন মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় 240 জন ভোটে লড়তে পারবেন ৷