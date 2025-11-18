ETV Bharat / bharat

মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10 হাজার দিয়ে ভোটে জেতেননি নীতীশরা, বিরোধীদের উল্টো পথে পিকে

বিহার বিধানসভা ভোটে জন সুরাজ পার্টি একটিও আসন পায়নি ৷ এই হারের দায় নিলেন ভোটকুশলী তথা দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷

Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor
ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (ফাইল ছবি (পিটিআই))
পটনা, 18 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর জন সুরাজ পার্টি একটিও আসন জিততে পারেনি ৷ দলের সব ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন প্রশান্ত কিশোর ৷ বিহার বিধানসভা ভোটে এনডিএ-র বিপুল জয়ের নেপথ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি ৷ নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে 10 হাজার টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে ভোট কেনার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই কারণও জোরালো নয় ভোটকুশলী পিকের কাছে ৷

তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের 60 হাজারেরও বেশি উপভোক্তাকে 10 হাজার টাকা করে দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ এরই সঙ্গে স্বনির্ভর প্রকল্পে 1.5 কোটি মহিলাদের প্রত্যেককে 2 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ৷ 10 হাজার টাকা দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রতিশ্রুতি না-দিলে 25টার বেশি আসনে জয়ী হতে পারত না জেডি(ইউ) ৷

ফল ঘোষণার পাঁচদিনের মাথায় জন সুরাজ পার্টির ব্যর্থতা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সামনে এলেন বিহারের 'এক্স ফ্য়াক্টর' ৷ কিশোরের দাবি, "এই প্রথম বিহার নির্বাচনে এমন ঘটল ৷ জনগণের 40 হাজার কোটি টাকা খরচ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এনডিএ সরকার ৷ আমার মনে হয়, এটাই এনডিএ-র জয়ের পিছনে একমাত্র কারণ ৷ 10 হাজার টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে এনডিএ, এই নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে ৷ কিন্তু এটা সঠিক কারণ নয় ৷"

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে প্রশান্ত বলেন, "আমাদের কোনও প্রার্থীই বিধানসভায় যাচ্ছেন না ৷ জনাদেশ আমাদের বলছে, মানুষের মধ্যে যাও এবং সংগ্রাম করো ৷" দল মানুষকে বোঝানোর সৎ প্রচেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছে বলে জানান তিনি

বক্তব্যের একটি অংশে তাঁকে বলতে শোনা যায়-"You are not defeated until you quit" ( বাংলা তর্জমা-আপনি যতক্ষণ না ময়দান ছেড়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পরাজিত নন ৷) এরপরই তিনি বলেন, "আমরা হয়তো ভুল করেছি ৷ কিন্তু বিভাজনের রাজনীতি করার অপরাধ করিনি ৷ নিরপরাধ মানুষের ভোটও কিনিনি ৷" কিশোরের অভিযোগ, ভোট চুরি সমগ্র ভারতের ইস্যু ৷

বিহারকে বুঝতে কি তাঁর ভুল হয়েছে ? এর উত্তরে প্রশান্ত বলেন, "হ্যাঁ, আমি বিহারকে বুঝতে ভুল করেছি ৷ নীতীশ কুমার, বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী এবং অন্যরা যেভাবে জাতপাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজিত করেছেন এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনেছেন সেটা আমি পারি না ৷ ভোট না-পাওয়া কোনও অপরাধ নয় ৷ আমি অন্তত দুর্নীতি বা বিভাজনের রাজনীতিতে মদত দিইনি ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, যদি এনডিএ সরকার আগামী নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে এবং 1.5 কোটি মহিলাদের স্বর্নিভরতা প্রকল্পের আওতায় 2 লক্ষ টাকা করে দেয় ৷"

