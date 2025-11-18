মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10 হাজার দিয়ে ভোটে জেতেননি নীতীশরা, বিরোধীদের উল্টো পথে পিকে

মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10 হাজার দিয়ে ভোটে জেতেননি নীতীশরা, বিরোধীদের উল্টো পথে পিকে
বিহার বিধানসভা ভোটে জন সুরাজ পার্টি একটিও আসন পায়নি ৷ এই হারের দায় নিলেন ভোটকুশলী তথা দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷
By PTI
Published : November 18, 2025 at 8:58 PM IST
পটনা, 18 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর জন সুরাজ পার্টি একটিও আসন জিততে পারেনি ৷ দলের সব ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন প্রশান্ত কিশোর ৷ বিহার বিধানসভা ভোটে এনডিএ-র বিপুল জয়ের নেপথ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি ৷ নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে 10 হাজার টাকা মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে ভোট কেনার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই কারণও জোরালো নয় ভোটকুশলী পিকের কাছে ৷
তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের 60 হাজারেরও বেশি উপভোক্তাকে 10 হাজার টাকা করে দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ এরই সঙ্গে স্বনির্ভর প্রকল্পে 1.5 কোটি মহিলাদের প্রত্যেককে 2 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ৷ 10 হাজার টাকা দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রতিশ্রুতি না-দিলে 25টার বেশি আসনে জয়ী হতে পারত না জেডি(ইউ) ৷
तीन साल में जितनी मेहनत करते हुए बिहार की जनता ने देखा है उससे दोगुनी ताकत से मेहनत करते हुए आप मुझे अगले पांच साल देखेंगे… हार तब होती है जब आप प्रयास छोड़ देते हैं!! pic.twitter.com/66lszN6TrZ— Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 18, 2025
ফল ঘোষণার পাঁচদিনের মাথায় জন সুরাজ পার্টির ব্যর্থতা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সামনে এলেন বিহারের 'এক্স ফ্য়াক্টর' ৷ কিশোরের দাবি, "এই প্রথম বিহার নির্বাচনে এমন ঘটল ৷ জনগণের 40 হাজার কোটি টাকা খরচ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এনডিএ সরকার ৷ আমার মনে হয়, এটাই এনডিএ-র জয়ের পিছনে একমাত্র কারণ ৷ 10 হাজার টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে এনডিএ, এই নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে ৷ কিন্তু এটা সঠিক কারণ নয় ৷"
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে প্রশান্ত বলেন, "আমাদের কোনও প্রার্থীই বিধানসভায় যাচ্ছেন না ৷ জনাদেশ আমাদের বলছে, মানুষের মধ্যে যাও এবং সংগ্রাম করো ৷" দল মানুষকে বোঝানোর সৎ প্রচেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছে বলে জানান তিনি
বক্তব্যের একটি অংশে তাঁকে বলতে শোনা যায়-"You are not defeated until you quit" ( বাংলা তর্জমা-আপনি যতক্ষণ না ময়দান ছেড়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পরাজিত নন ৷) এরপরই তিনি বলেন, "আমরা হয়তো ভুল করেছি ৷ কিন্তু বিভাজনের রাজনীতি করার অপরাধ করিনি ৷ নিরপরাধ মানুষের ভোটও কিনিনি ৷" কিশোরের অভিযোগ, ভোট চুরি সমগ্র ভারতের ইস্যু ৷
বিহারকে বুঝতে কি তাঁর ভুল হয়েছে ? এর উত্তরে প্রশান্ত বলেন, "হ্যাঁ, আমি বিহারকে বুঝতে ভুল করেছি ৷ নীতীশ কুমার, বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী এবং অন্যরা যেভাবে জাতপাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজিত করেছেন এবং টাকা দিয়ে ভোট কিনেছেন সেটা আমি পারি না ৷ ভোট না-পাওয়া কোনও অপরাধ নয় ৷ আমি অন্তত দুর্নীতি বা বিভাজনের রাজনীতিতে মদত দিইনি ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, যদি এনডিএ সরকার আগামী নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে এবং 1.5 কোটি মহিলাদের স্বর্নিভরতা প্রকল্পের আওতায় 2 লক্ষ টাকা করে দেয় ৷"