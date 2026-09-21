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রাস্তায় নাবালিকাকে ধরে টানাহেঁচড়া, তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা; ভয়ানক দৃশ্য ছড়াল সোশালে

Jamui Incident: দু'জনেই দশম শ্রেণির পড়ুয়া। গত শনিবার সন্ধ্যায় টিউশন সেরে স্কুটারে চেপে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ তখনই একদল যুবক চড়াও হয় ৷

MEN SURROUNDING COUPLE IN JAMUI
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 8:43 PM IST

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জমুই, 21 সেপ্টেম্বর: প্রাইভেট টিউশন থেকে স্কুটি চেপে ফিরছিল দুই দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী ৷ হঠাৎই তাদের পথ আটকায় ক'য়েকজন লোক। অভিযোগ, দুই পড়ুয়াকে অকথ্য গালিগালাজ করা হয়। কিশোরীর হাত ধরে টানতে থাকে কয়েকজন। ঘটনা 19 সেপ্টেম্বর রাতের। ওই ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই হতেই নড়েচড়ে বসে বিহারের জামুই পুলিশ। অভিযুক্তদের তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে তাতে দেখা যায়, পার্ক করে রাখা দু-চাকার গাড়ির কাছে এক কিশোর ও কিশোরীকে ঘিরে ধরেছে একদল লোক। এক ব্যক্তি আক্রান্ত কিশোরের জামার কলার ধরে তাকে কিশোরীর কাছ থেকে জোড়পূর্বক দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিশোরী ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, মুখে কাপড় বেঁধে রাখা যুবক তার পিছু নেয় এবং তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিশোরী আত্মরক্ষার্থে অনবরত আর্তচিৎকার করতে থাকেন।

ঘটনাটির সত্যতা পরবর্তীতে জামুই পুলিশ নিশ্চিত করেছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ভিডিওর কিশোর ও কিশোরী, উভয়েই নাবালক এবং তারা ওই স্থানে ছবি তুলতে গিয়েছিল। এই অস্বস্তিকর ও উদ্বেগজনক দৃশ্য সামনে আসতেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি ব্যবস্থার দাবি উঠেছে।

কিশোরীর সঙ্গী কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। তারা কাছেই রাখা তাদের দু-চাকার গাড়ি চেপে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করে। বাইকে ওঠার পরও হামলাকারীরা কিশোরীর হাত ধরে টানাটানি করে এবং আকুতি জানানোর দৃশ্যেই ভিডিয়োটি শেষ হয়।

জামুইয়ের জেলাশাসক নবীন জানিয়েছেন, ঘটনাটি 19 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার ৷ জামুই সদর থানা এলাকায় ঘটেছে। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে কোনও অভিযোগ পায়নি। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োর ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ অভিযুক্তদের শনাক্ত করে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জামুইয়ের পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ দয়াল জানিয়েছেন, ভিডিওটি তাঁর নজরে এসেছে। যেখানে দুই নাবালক-নাবালিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। উভয়ের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। জানা যায়, দু'জনেই টিউশন পড়তে গিয়েছিল ৷ সেখান থেকে ফটোশুট করতে ওই এলাকায় গিয়েছিল তখনই ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘটনাটি 19 তারিখে ঘটলেও নির্যাতিতার পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আজ যখন আমরা যোগাযোগ করি, তখন এফআইআর দায়ের করা হয়।

পুলিশের তরফ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নাবালক-নাবালিকা দশম শ্রেণিতে পড়ে ৷ তারা জামুই শহরের বাসিন্দা ৷ গত পরশু কোচিং শেষে দু'জনেই স্কুটিতে করে মাদওয়া পাহাড়ে গিয়েছিল। ফেরার সময় রাস্তার মধ্যে ক'য়েকজন যুবক তাদের থামিয়ে দুর্ব্যবহার করে। বারবার নাবালিকাকে টাচ করা হয় ৷ তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় ৷ যার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷

TAGGED:

HARASSMENT VIRAL VIDEO
JAMUI VIRAL VIDEO
পথ আটকে কিশোরীকে হেনস্থা
নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা
MEN SURROUNDING COUPLE IN JAMUI

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