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লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিদের আশ্রয়, ধৃত রাজৌরির তিন বাসিন্দা

Jammu Kashmir Terror Module Busted: তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের আশ্রয় দিত এবং তাদের চলাচলে সহায়তা করত ।

JAMMU AND KASHMIR POLICE
প্রতীকী ছবি (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 12:27 PM IST

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রাজৌরি (জম্মু-কাশ্মীর), 18 সেপ্টেম্বর: জঙ্গিদের সাহায্য করা ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ । জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরির কোট চারওয়াল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হল ৷ গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে এই তিন ব্যক্তি লস্কর-ই-তৈবা (LeT)-র সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছিল । শুধু তাই নয়, রাজৌরি-রিয়াসি ও পির পাঞ্জাল এলাকায় তাদের চলাচলেও সাহায্য় করেছিল। এরপরই গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই তিন সন্দেহভাজন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার লজিস্টিক বা সহায়তা প্রদানকারী মডিউলের অংশ ছিল । রাজৌরির ধরমশাল থানায় দায়ের হওয়া মামলাতেই এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশের তরফে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "জঙ্গি মডিউলটির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের সময় জানা গিয়েছে যে, কোট চারওয়াল এলাকার তিন বাসিন্দা —মহম্মদ আজম, জাকির হোসেন এবং মহম্মদ মুশতাক—নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার লজিস্টিক সহায়তা মডিউলের সঙ্গে জড়িত ছিল ।" অভিযুক্তরা নিষিদ্ধ সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাদের চলাচলে সহায়তা করেছিল ।

আধিকারিকরা আরও জানান, 2023 সালে রিয়াসির চাসানায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জঙ্গিদের সহায়তা, আশ্রয় এবং চলাচলে তাদের ভূমিকার বিষয়টিও তদন্তে উঠে এসেছে । তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীকে আশ্রয় ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছিল এবং রাজৌরি-রিয়াসি জেলা ও পির পাঞ্জাল অঞ্চল হয়ে সোপিয়ান পর্যন্ত তাদের চলাচলে সহায়তা করেছিল । বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ একটি পিস্তল এবং দুটি চিনা গ্রেনেড উদ্ধার করে ৷ মামলাটির বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে ।

এদিকে, সেদিনই জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলার একটি বনাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই জঙ্গি নিহত হয় । সন্দেহভাজনদের চলাচলের তথ্যের ভিত্তিতে, বুধবার রাত 9টার দিকে মজালটার প্রত্যন্ত ব্রাটেল সোয়ান ও খুব্বান এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়, তাতেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও গোলাগুলির লড়াই চলে । সেই এনকাউন্টারেই খতম হয় দুই জঙ্গি ৷ এবার জঙ্গিদের সাহায্য় করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হল ।

তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক থেকে শুরু করে প্রশাসনের একটি অংশের তরফে বারবার বলা হয় শুধু জন্মু ও কাশ্মীর বলে কথা নয় যে কোনও জায়গায় জঙ্গিদের মোকাবিলা করতে সাধারণ মানুষের সাহায্য় প্রয়োজন হয় । কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা যায় স্থানীয়রাই জঙ্গিদের সাহায্য় করছে । তেমন অবস্থায়য় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।

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LET TERROR GROUP
RAJOURI TERROR MODULE BUSTED
রাজৌরিতে তিন জঙ্গি মডিউল
TERROR MODULE BUSTED IN KASHMIR
TERROR MODULE IN JAMMU AND KASHMIR

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