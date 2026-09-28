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রাজ্য়ের মর্যাদা ফেরাতে প্রস্তাব পাশ জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায়, ওয়াক আউট বিজেপির

jk assembly: প্রথম থেকেই বিরোধিতায় সরব গেরুয়া শিবির । বিধায়করা সকালে স্পিকারকে অপরসারিত করতেও চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু শেষমেশ কাজের কাজ হল না ।

Jammu Kashmir Legislative Assembly
জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 4:45 PM IST

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শ্রীনগর, 28 সেপ্টেম্বর : রাজ্য়ের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিকে সামনে রেখে প্রস্তাব পাশ হল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় । প্রস্তাবে থাকা 'স্বায়ত্তশাসন' অংশটির বিরোধিতা করে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করল বিজেপি ।

গত শুক্রবার এই প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য়মন্ত্রী ওমর আবদুল্লা । সেখানে তিনি দুটি দিনের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেছিলেন । 2000 সালের 26 জুন এবং 2024 সালের 6 নভেম্বর- এই দুটি দিন জম্মু ও কাশ্মীরের আধুনিক ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । প্রথম দিনে এই বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাশ হয় । সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওমরের বাবা ফারুক আবদুল্লা ।

ওই প্রস্তাবে 'স্বায়ত্তশাসন' কথাটি যুক্ত হয় । 2024 সালের 6 নভেম্বর কাশ্মীরকে রাজ্য়ের পূর্ণমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে আরেকটি প্রস্তাব পেশ হয় । গত শুক্রবার পেশ করা প্রস্তাবে এই দুটি দিনের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা ।

এই গোটা পর্বে বারবার আরও একটি দিন বারবার আলোচনায় চলে আসছে । সেটি হল 1953 সালের 9 নভেম্বর । কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এই দিনটি এক 'অভিশপ্ত' তারিখ হয়ে রয়ে গিয়েছে । এদিন কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে গ্রেফতার করা হয় । যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা কাশ্মীরের জন্য থাকা বিশেষ মর্যাদা শেষ হয়ে যায় ।

2000 সালে পাশ হওয়া প্রস্তাবে দাবি করা হয় কাশ্মীরকে 1953 সালের 9 নভেম্বরর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে । যদিও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি । 1953 সালের 9 নভেম্বরের পর তৈরি হওয়া ব্যবস্থায় কাশ্মীরের জন্য় প্রধানমন্ত্রী বা ওই ধরনের কিছু না থাকলেও কয়েকটি বিশেষ মর্যাদা ছিল । সেটা 2019 সালে প্রত্যাহার করে নেয় মোদি সরকার । ওমরের শুক্রবারের প্রস্তাব ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে 2019 সালের আগের মতো করা ।

কিন্তু তাতে শাসক শিবিরের কিছু বিধায়কও খুশি ছিলেন না । তাঁরা সংশোধনী এনে দাবি করেছিলেন 370 এবং 35 A ধারায় থাকা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাও ফিরিয়ে দিক সরকার । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছিল তাঁর দলের কয়েকজন বিধাযক বিজেপির পাতা ফাঁদে পড়ে এই সমস্ত সশোধনী এনেছেন । তিনি সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলেন ।

বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করে বিজেপিকে একাধিকবার আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথমেই তিনি দাবি করেন তাঁরা নিজেদের হকের দাবি পেশ করেথছেন, ভিক্ষা চাননি । তিনি অন্য একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন বিধানসভায় । মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর পেশ করা প্রস্তাব নিয়ে স্পিকারের কাছে আইন মন্ত্রকের থেকে বিশেষ বার্তা এসেছে । প্রস্তাবিত বিষয় নিয়ে স্পিকার বিধানসভায় আলোচনা করতে পারেন কি না সে সংক্রান্ত কথা সেখানে বলা হয়েছিল । কিন্তু মুখ্য়মন্ত্রীর দাবি, ওই বার্তায় কী আছে তা তিনি জানতেন না ।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কোনও রাজ্য়ে কি এমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সম্ভব যেখানে আইনমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পেশ করা প্রস্তাব নিয়ে আইন মন্ত্রকের সচিব কোনও মন্তব্য করতে পারেন ? কিন্তু কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে তা সম্ভব । তাই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে থাকলে সরকার পরিচালন থেকে অন্য কাজও বাধা পায় । আর এই যুক্তিতেও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়া উচিত বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

TAGGED:

KASHMIR AUTONOMY
JK ASSEMBLY RESOLUTION
রাজ্য়ের মর্যাদা ফেরানোর দাবি
ওযাকআউট বিজেপির
JK STATEHOOD RESOLUTION

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