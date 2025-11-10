ডাক্তারের বাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক, জঙ্গি যোগের আশঙ্কা
ফরিদাবাদে ডাক্তারের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি ৷ প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার ৷
Published : November 10, 2025 at 11:34 AM IST
ফরিদাবাদ (হরিয়ানা), 10 নভেম্বর: অস্ত্র পাচার মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন আগেই ৷ জিজ্ঞাসাবাদে সেই ডাক্তারের থেকে তথ্য পেয়েই তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ ৷ যা মিলল তাতে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় ৷ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ডাক্তারের বাড়ি থেকে 300 কেজি আরডিএক্স, একটি একে-47 রাইফেল এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে । হরিয়ানার ফরিদাবাদ পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, এই বিষয়ে আজ একটি সংবাদ সম্মেলন করা হবে ৷
14টি আলাদা ব্যাগে RDX
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ডাক্তার আদিল আহমেদকে গ্রেফতার করেছে । জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাওয়া সূত্রের ভিত্তিতে, পুলিশ ফরিদাবাদের ধৌজ এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায় । সেখানেই 14টি আলাদা আলাদা কালো ব্যাগে RDX পাওয়া গিয়েছে ৷ তার সঙ্গে কিছু রাসায়নিকও মিলেছে ।
ডাক্তার ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন
পুলিশের মতে, ডাক্তার আদিল ফরিদাবাদে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি সেখানে থাকতেন না । কেবল তার জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন । গ্রেফতারের পর, তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ ৷ এরপরই সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক এবং অস্ত্র উদ্ধার করা হয় ।
পুলিশের মুখপাত্র যশপাল জানিয়েছেন যে, পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র কুমার গুপ্ত সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়টি নিয়ে ফরিদাবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন ৷
পুলিশের মতে, অভিযুক্ত ডাক্তারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ থাকতে পারে । বর্তমানে, আরও তথ্য পাওয়ার জন্য পুলিশ আদিলকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করছে । কোথা থেকে এইসব বিস্ফোরক পেয়েছেন এবং সেগুলি দিয়ে কী করতেন তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷