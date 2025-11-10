ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ধান মিলল বড়সড় জঙ্গি মডিউলের, গ্রেফতার দুই চিকিৎসক-সহ 7

আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় একটি জঙ্গি মডিউলের 7 জনকে গ্রেফতার করেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। অভিযানে বিপুল বিস্ফোরক-অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে৷

Jammu Kashmir Terror Module Busted
জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড় জঙ্গি মডিউলের দুই চিকিৎসক-সহ 7 গ্রেফতার (ফাইল ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : November 10, 2025 at 5:52 PM IST

শ্রীনগর, 10 নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় একটি বড়সড় জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছে এবং এই মডিউলের সঙ্গে যুক্ত 7 জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ দাবি করেছে যে, এই চক্রটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ (জেইএম) এবং আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

একাধিক জেলা ও রাজ্যে তল্লাশি

তদন্তের সময়, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ শ্রীনগর, অনন্তনাগ, গান্ডারবাল এবং শোপিয়ানের বেশ কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে। একইভাবে, হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় ফরিদাবাদে এবং উত্তর প্রদেশ পুলিশের সহযোগিতায় সাহারানপুরে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এই তল্লাশির ফলে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত নথি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আইইডি তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে ছাত্র এবং বিদেশী হ্যান্ডলারদের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের জড়িত থাকার বিষয়টিও সামনে এসেছে এই অভিযানে।

সাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার

তদন্ত চলাকালীন পুলিশ এই মডিউলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে সাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। গ্রফতার হওয়া 7 অভিযুক্তরা হলেন,

  • ডাঃ মুজাম্মিল আহমদ গানাই (মুসাইব), কোয়েল, পুলওয়ামার বাসিন্দা,
  • ডাঃ আদিল, কুলগামের ওয়ানপোরার বাসিন্দা,
  • আরিফ নিসার দার (সাহিল), শ্রীনগরের নওগামের বাসিন্দা,
  • ইয়াসির-উল-আশরাফ, শ্রীনগরের নওগামের বাসিন্দা,
  • মাকসুদ আহমেদ দার (শাহিদ), নওগাম, শ্রীনগরের বাসিন্দা,
  • মৌলবি ইরফান আহমেদ (মসজিদের ইমাম), শোপিয়ানের বাসিন্দা,
  • এবং জমির আহমেদ আহাঙ্গার (মুতলাশা), ওয়াকুরা, গান্ডারবালের বাসিন্দা৷

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এই অভিযানে মোট 2900 কেজি আইইডি তৈরির উপকরণ, যার মধ্যে রয়েছে বিস্ফোরক, রাসায়নিক, বিক্রিয়ক, দাহ্য পদার্থ, ইলেকট্রনিক সার্কিট, ব্যাটারি, তার, রিমোট কন্ট্রোল, টাইমার এবং ধাতব শীট। এছাড়াও, কার্তুজ-সহ একটি চাইনিজ স্টার পিস্তল, কার্তুজ-সহ একটি বেরেটা পিস্তল, কার্তুজ-সহ একটি AK-56 রাইফেল, কার্তুজ-সহ একটি একে ক্রিনকভ রাইফেল উদ্ধার হয়েছে এই অভিযানে ৷ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ আরও জানিয়েছে যে এই মডিউলের সঙ্গে যুক্ত তহবিলের উৎস সম্পর্কে তদন্ত দ্রুত গতিতে চলছে। সমস্ত আর্থিক সংযোগ এবং বহিরাগত সহায়তা একে একে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং যথাসময়ে ধ্বংস করা হবে।

ফরিদাবাদ পুলিশ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ সোমবার সকালে ফতেহপুর তাগা গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে 2563 কেজি বিস্ফোরক আটক করেছে। এই গ্রামটি ধৌজ থেকে প্রায় 4 কিলোমিটার দূরে। ডঃ মুজাম্মিল একজন ধর্মগুরুর কাছ থেকে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন, যাকে সকালেই পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় ধৌজে অভিযান চালিয়ে 360 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

