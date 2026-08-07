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পেশা নিয়ে গবেষণা, পিএইচডি করলেন জিলিপি বিক্রেতা

তাঁর গবেষণায় হকারদের জীবিকা, কাজের পরিবেশ, পেশাগত চ্যালেঞ্জ, আর্থিক সঙ্কট এবং সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে।

Jalebi Vendor Earns PhD by Researching His Own Profession
প্রতীকী ছবি (RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 2:53 PM IST

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গুন্টুর, 7 অগস্ট: প্রায় দু'দশক ধরে গুন্টুরের ব্রোদিপেট এলাকায় রাস্তার ধারের একটি স্টলে জিলিপি ও মালপোয়া বিক্রি করে নিজের সংসার চালাচ্ছেন চারাকা কুমার। হকার হিসেবে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তিনি মনে মনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নও দেখতেন । অদম্য সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অবশেষে 'ডক্টর অফ ফিলোজফি' (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন ।

তাঁর এই অর্জনের বিষয়টি আরও বেশি উল্লেখযোগ্য । কারণ তিনি গবেষণার জন্য সেই পেশাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁকে বছরের পর বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে । প্রথাগত কোনও অ্যাকাডেমিক বিষয় বেছে না নিয়ে, কুমার তাঁর ডক্টরেট গবেষণায় হকারদের জীবনযাত্রা এবং তাঁদের নিত্যদিনের চ্যালেঞ্জগুলো বোঝার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ।

বন্ধুদের উৎসাহে তাঁর উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । পিএইচডি-র জন্য আচার্য নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে (এএনইউ) ভর্তি হন । সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ত্রিমূর্তি রাও (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদেরও সদস্য)-য়ের তত্ত্বাবধানে কুমার হকারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে একটি গভীর ও বিস্তারিত গবেষণা করেন ।

তাঁর গবেষণায় হকারদের জীবিকা, কাজের পরিবেশ, পেশাগত চ্যালেঞ্জ, আর্থিক সঙ্কট এবং সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে । একজন হকার হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে, কুমার রাস্তায় কাটানো জীবনের বাস্তবতা এবং সারা দেশের হাজার হাজার হকারকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এএনইউ-এর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাধরের কাছ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সার্থক পরিণতি ঘটে ।

ডিগ্রি গ্রহণের পর কুমার জানান, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল হকারদের কষ্টের কথা নথিবদ্ধ করা। তাঁদের সমস্যাগুলো সমাজ ও নীতি নির্ধারকদের নজরে আনা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "হকারদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার সুরক্ষার জন্য 2014 সালের 'স্ট্রিট ভেন্ডরস (জীবিকা সুরক্ষা ও হকার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ) আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন ।"

কুমারের এই অর্জনের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে অধ্যাপক গঙ্গাধর জানান, হকার হিসেবে কঠোর পরিশ্রমের ব্যবসার পাশাপাশি ডক্টরেট গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এক অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক । তিনি কুমারের এই সাফল্যকে পড়ুয়া ও কর্মজীবী ​—দুয়ের জন্যই অনুপ্রেরণা হিসেবে অভিহিত করেন । এটি প্রমাণ করে, দৃঢ় সংকল্প ও শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ থাকলে কঠিনতম পরিস্থিতিও জয় করা সম্ভব ।"

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JALEBI VENDOR EARNS PHD BY RESEARCH
জিলিপি বিক্রেতা পিএইচডি অর্জন করলেন
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