রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ভারত, দাবি জয়শঙ্করের

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ভারত, দাবি জয়শঙ্করের
Russia Ukraine War: বিদেশমন্ত্রী বলেন, "সংঘাতের অবসান করার ব্যাপারে ভারত কৃষ্ণ সাগর দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য় দিয়েছিল ।
By PTI
Published : October 5, 2026 at 12:04 AM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে চলতে থাকা সংঘাত শেষ করতে বিশেষ উদ্য়োগ নিয়েছিল ভারত । এমনই দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর মধ্যে দু'দেশের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল । সংঘাত প্রশমনে ভারতের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি এর আগে আর কেউ প্রকাশ্যে আনেননি ।
ক'দিন আগেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন, সংঘাত শেষ করার ব্যাপারে দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য এমন প্রস্তাবের সন্ধান করতে পারদর্শী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পাশাপাশি গত শুক্রবার ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রিল সিবিয়াও জানান, সংঘাত শেষ করার ব্যাপারে ভারত থেকে শুরু করে তিনটি দেশের থেকে প্রস্তাব পেয়েছেন ।
এমনই আবহে দিল্লির অনুষ্ঠান থেকে বিদেশমন্ত্রী বলেন, "সংঘাত শেষ করার ব্যাপারে ভারত কৃষ্ণ সাগর দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য় দিয়েছিল ।" তাঁর কথায়, "প্রথম থেকেই এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই আছে। ভারত চেয়েছে সংঘাতের অবসান হোক । তার জন্য় কূটনীতি আর আলোচনা প্রয়োজন । প্রয়োজন সমঝোতারও । গত কয়েক বছর ধরেই শান্তির পক্ষে আমরা সওয়াল করে আসছিলাম। সম্প্রতি তার থেকে আরও খানিকটা বোশি উদ্যোগ নিয়েছি । আমরা দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছি । তাদের সাহায্য় করতে চেয়েছি। কৃষ্ণ সাগরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাকে প্রাধান্য দিয়েই আমাদের চর্চার শুরু ।"
গত 31 অগস্ট বিশকেক সম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সেখানেও তিনি বলেন, "অন্তহীন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধের শেষ করা দরকার।" এদিন বিদেশ মন্ত্রীর কথাতেও সেই একই সুর ধরা পড়ে । এই অনুষ্ঠান থেকে ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের অতীতটাও তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রী ।
1950 সাল বা তার আশপাশের সময় থেকে ভারতের পাশে কীভাবে রাশিয়া দাঁড়িয়েছিল সে কথা জানান মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য় । তাঁর মতে, "নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আরও নানা বিষয় ঘিরে যখন একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল সেই কঠিন সময়ে ভারতের পাশে ছিল রাশিয়া ।" অনুষ্ঠান থেকে নাম না-করে পাকিস্তানের প্রসঙ্গও আনেন বিদেশমন্ত্রী । তিনি বলেন, "অতীতের একটা বড় সময় ধরে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ভারতের পাশে অবস্থিত সামরিক শক্তি পরিচালিত রাষ্ট্রকে মদত দিত । সেই সময়ও ওই পথে না হেঁটে ভারতের পাশে ছিল রাশিয়া ।"