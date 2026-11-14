ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি শেষ পর্যায়ে, মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের আগে বার্তা জয়শঙ্করের

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি শেষ পর্যায়ে, মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের আগে বার্তা জয়শঙ্করের
Jaishankar on India US Trade Deal: বিদেশমন্ত্রী জানান, চুক্তি ঘিরে থাকা জটিলতার সম্পূর্ণ অবসান হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । তবে আরও খানিকটা সময় লাগবে ।
Published : November 14, 2026 at 6:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়িত হতে চলেছে বলে মনে করেন বিদেশমন্ত্রী । শনিবার দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে এস জয়শঙ্কর জানান, চুক্তি ঘিরে থাকা বেশিরভাগ জটিলতার অবসান হয়ে গিয়েছে। এখন যেটুকু বাকি সেটাও আমেরিকার দিকে থাকা বিষয় । মন্ত্রীর দাবি, চুক্তির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতেও আমেরিকার অংশ-ই বেশি ।
জি-20 সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী মাসে আমেরিকা যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । 14 এবং 15 ডিসেম্বর মিয়ামিতে বসতে চলেছে সম্মেলনের আসর। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও মোটের উপর ঠিক হয়েছে সম্মেলনের ফাঁকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মোদির বৈঠক হবে । সেখানেও এই চুক্তি নিয়ে চর্চা হতে পারে । কূটনৈতিক মহলের একটি অংশ মনে করছে, দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা শেষে চুক্তির বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হতে পারে ।
এদিন বিদেশমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে তাঁরা মনে করছেন চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আর খুব একটা জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে না । কোনও নতুন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টিও হবে না । তাঁর কথায়, "আমরা আশা করি বলা ভালো প্রত্যাশা করি চক্তি চূড়ান্ত হওয়ার শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছি । আমাদের তরফে বিরাট কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়নি । যেটুকু যা বদলের কথা বলা হচ্ছে তা আমেরিকার দিক থেকেই এসেছে ।"
এর আগে গত মাসে ভারতে এসে আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ আলোচনার পর বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছে গিয়েছে । তাতেই শিলমোহর দিলেন মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য । তবে এখন নয়, সেই 2025 সালের শুরু থেকেই বাণিজ্য চুক্তি করা নিয়ে আলোচনা চলছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে । দুটি দেশের পক্ষে একে অন্যের বাজারে পণ্য বিক্রি করা থেকে শুরু করে শুল্কে ছাড়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে এই চুক্তির ।
বিদেশমন্ত্রী বলেন, "আমাদের কাছে সবার আগে দেখার বিষয় হল এমন বাণিজ্য চুক্তি করা যা থেকে ভারতের লাভ হবে, চুক্তিটির মধ্যে ভারসাম্য থাকবে এবং আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অন্য প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলা সম্ভব হবে। এটাই বাস্তবসম্মত । আর আমরা এরকমই কিছু চাইছি । "
ভাষণের অন্য একটি অংশে বিদেশমন্ত্রী বলেন, "ভারতের জন্য আমেরিকা সব থেকে বড় বাজার। শুধু তাই নয় আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতিও বটে । এমন একটা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হলে ভারতের উন্নতি হবে ।" এরপর সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, "নিজের জন্য সবথেকে বড় বাজারের সন্ধানে রয়েছেন ট্রাম্প। ভারত তাঁর সেই সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে । কিন্তু এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এখনও যা পরিস্থিতি তাতে কোথা থেকে চুক্তি শুরু হবে সেই রূপরেখা তৈরি হয়নি ।" আপাতত সেটাই স্থির করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।
তবে গোটা বিষয়টি যে খুব দ্রুত হবে না সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "আমি মনে করি দু-একদিনের আলোচনায় গুরুতর বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব নয় । আপনি যদি শুল্ক সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে প্রতিটি শুল্ক নিয়ে আলাদা আলাদা করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে, আলোচনা করতে হবে । তার জন্য সময় লাগবে ।"