ইন্দোনেশীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, প্রতিরক্ষা-সেমিকন্ডাক্টর খাতে সহযোগিতায় জোর

ইন্দোনেশীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, প্রতিরক্ষা-সেমিকন্ডাক্টর খাতে সহযোগিতায় জোর
রবিবার, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম ইন্দোনেশিয়া-ভারত যৌথ কমিশন বৈঠকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং ইন্দোনেশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সুগিওনো মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘক্ষণ, নানা বিষয়ে আলোচনা করেন৷
By PTI
Published : June 7, 2026 at 11:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 জুন: রবিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তাঁর ইন্দোনেশীয় প্রতিপক্ষ সুগিওনোকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার আয়োজন করলে, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ওষুধশিল্প এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা সম্প্রসারণের উপায় অন্বেষণ করেছে।
রবিবার, 7 জুন, 2026 তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম ইন্দোনেশিয়া-ভারত যৌথ কমিশন বৈঠকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং ইন্দোনেশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সুগিওনো মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন৷ ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং বিগত কয়েক বছরে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ সামগ্রিক সম্পর্ক ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। সুগিওনো বর্তমানে তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লিতে রয়েছেন।
বৈঠকে তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে জয়শঙ্কর বলেন, "অষ্টম ভারত-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের বৈঠকে আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদলকে নয়াদিল্লিতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷" বিদেশ মন্ত্রী গত বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভারত সফরকালে তাঁর এবং ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোবো সুবিয়ান্তোর মধ্যে হওয়া "ফলপ্রসূ" আলোচনার কথাও স্মরণ করেন।
ইন্দোনেশীয় বিদেশমন্ত্রী বলেন, এই সফর নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। উভয় পক্ষ রাজনৈতিক থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধশিল্প এবং খাদ্য নিরাপত্তা পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পূর্ণাঙ্গ পরিসর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছে। সুগিওনো আরও বলেন, গত বছর রাষ্ট্রপতি সুবিয়ান্তোর ভারত সফর ভারত-ইন্দোনেশিয়া অংশীদারিত্বে একটি নতুন গতিপথ নির্ধারণে সহায়তা করেছে।
বৈঠকের সময় ইন্দোনেশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী হেসে বলেন, "আমি সবসময় ভারতে আসার একটা অজুহাত খুঁজি।" ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করও একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করে এর জবাব দেন, যা শুনে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী হেসে ফেলেন। সুগিওনো আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এই সফর ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে আরও জোরদার করবে এবং দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দুই বিদেশ মন্ত্রী এর আগে 2025 সালের মে মাসে ব্রিকস বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যেখানে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব এবং আসিয়ান সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছিল।