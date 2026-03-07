ETV Bharat / bharat

মানবিক কারণে কোচিতে ইরানের জাহাজ লাভানকে নোঙরের অনুমতি দিয়েছি: জয়শঙ্কর

শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের যুদ্ধজাহাজে মার্কিন হামলা নিয়ে চরম বিপাকে পড়ে ভারত সরকার ৷ সেই ইরানের জাহাজ (IRIS) লাভানকে নোঙরের অনুমতির বিষয়টি নিশ্চিত করলেন এস জয়শঙ্কর।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (পিটিআই)
নয়াদিল্লি, 7 মার্চ: কোচিতে ইরানের জাহাজ আইআরআইএস (IRIS) লাভানের জরুরি ভিত্তিতে নোঙরের অনুমোদনের বিষয়টিও নিশ্চিত করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশমন্ত্রী বলেন, "আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতিটি দেখেছি ।"

দিনতিনেক আগে শ্রীলঙ্কার উপকূলে ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজে মার্কিন হামলা নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছিল ভারত সরকার ৷ দিল্লিতে রাইসিনা সম্মেলন 2026 বক্তৃতায় উঠে আসে সেই প্রসঙ্গও ৷ ভারত মহাসাগরে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরেন জয়শঙ্কর ৷ একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এই অঞ্চলের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে না এই ঘটনা ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি দিয়েগো গার্সিয়া, জিবুতি এবং হাম্বানটোটার সামরিক ঘাঁটির কথাও উল্লেখ করেন ৷ সেই সঙ্গে চলতি সপ্তাহে কোচিতে ইরানের জাহাজ আইআরআইএস লাভানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ডকিং-এর অনুমোদনের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন বিদেশমন্ত্রী।

তিনি বলেন, "আমরা ইরানের তরফে একটি বার্তা পেয়েছিলাম ৷ সেই সময়ে আমাদের সীমান্তের সবচেয়ে কাছে থাকা একটি জাহাজ আমাদের বন্দরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল ৷ তাদের দাবি ছিল, তাদের সমস্যা হচ্ছে ৷ 1 মার্চ আমরা বলেছিলাম, আপনারা আসতে পারেন ৷ তাদের জাহাজে উঠতে কয়েক দিন সময় লেগেছিল ৷ তারপর তারা কোচিতে ডকিং করেছিল ৷" আমেরিকা টর্পেডো হামলা চালিয়ে ইরানি ফ্রিগেট আইআরআইএস ডেনা ডুবিয়ে দেওয়ার কয়েকদিন আগে ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজটি ডক করার অনুরোধ অনুমোদন করে বলেও জানান তিনি ৷ গত 4 মার্চ কোচিতে নোঙর করে আইআরআইএস লাভান ৷ জাহাজটি বর্তমানে 183 জন ক্রু সদস্যকে নিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত কনভেনশন (UNCLOS) অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপরও এদিন বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং ভারতের বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করে জয়শঙ্কর বলেন, "যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করেন তারা স্পষ্টতই আরও বেশি সুবিধা পাবেন ৷ আমি বলছি না যে, ভারতের উত্থানের ক্ষেত্রে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই, আছে । কিন্তু ভারতের উত্থানের দিকটিও খুবই স্পষ্ট এবং অপ্রতিরোধ্য ৷ এর বৃদ্ধির গতিপথ কেবল ভারতই তার শক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে, অন্যদের ভুল দিয়ে নয় ৷"

রাইসিনা ডায়ালগে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, "আজ যখন আমরা দেশের উত্থান সম্পর্কে কথা বলি, তখন মনে রাখতে হবে দেশের উত্থান দেশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তেমনই ভারতের উত্থানও ভারত দ্বারাই নির্ধারিত হবে ৷" তিনি কোনও দেশের নাম উল্লেখ না-করে বলেন, "আর সবটাই আমাদের নিজস্ব শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হবে, অন্যদের ভুলের কারণে নয় ৷"

বুধবার এখানেই ওয়াশিংটনের বিদেশনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মার্কিন উপ বিদেশ সচিব জানিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও দাতব্য সংস্থা নয়। একই সঙ্গে তিনি এও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দুই দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তিও এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে । মার্কিন উপ বিদেশ সচিবের কথায়, "ভারতের বোঝা উচিত যে আমরা 20 বছর আগে চিনের ক্ষেত্রে যে ভুল করেছিলাম, ভারতের সঙ্গে আমরা সেই একই ভুল করব না ৷"

