ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রী-তিন মেয়েকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন !

ঘুমন্ত অবস্থায় স্ত্রী-তিন মেয়েকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন !
Jaipur Murder Case: হত্যার পিছনের উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি । পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ করছে । জয়পুরের পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷
Published : September 12, 2026 at 12:13 PM IST
জয়পুর, 12 সেপ্টেম্বর: ভারী পাথর দিয়ে মাথা ও মুখ থেঁতলে নৃশংসভাবে হত্যা স্ত্রী ও তিন কন্যাকে ৷ বাড়ি থেকে তিন মেয়ে ও তাঁদের মায়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ এই হত্যাকাণ্ডে পুলিশের সন্দেহের তির পলাতক বাবার দিকে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের জয়পুরের কারধানি থানার গোবিন্দ ভাটিকা এলাকায় ৷
ঘটনার খবর পেয়ে কারধানি পুলিশ এবং ডিসিপি প্রশান্ত কিরণ ঘটনাস্থলে যান । পুলিশ ও ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-এর দল ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷ ময়নাতদন্তের জন্য চারটি দেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে ৷
জয়পুর (পশ্চিম)-এর ডিসিপি প্রশান্ত খারে বলেন, "কারধানি থানা এলাকার গোবিন্দ ভাটিকা অঞ্চলে একটি বাড়ি থেকে তিন তরুণী ও তাঁদের মায়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে । ওই তিন মেয়ের বয়স 17 থেকে 24 বছরের মধ্যে ৷ ঘটনার সময় মা ও তিন মেয়ে বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন । ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁদের হত্যা করা হয় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেয়েদের দাদুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে, তাঁর ছেলে সকাল থেকেই নিখোঁজ । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, ওই ব্যক্তি নিজেই তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের হত্যা করেছেন ।"
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা পোশাক উদ্ধার করেছে এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (FSL)-এর দল তা পরীক্ষা করছে । পাশাপাশি পুলিশ মেয়েদের বাবার খোঁজ করছে ৷ তাঁকে পাওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হবে । পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধস্থলের আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সব দিক বিবেচনা করে তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে ।
ডিসিপি প্রশান্ত কিরণ জানিয়েছেন, বাড়িতে উপস্থিত মেয়েদের দাদু বেশ বয়স্ক এবং কানে কম শোনেন ৷ ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে হচ্ছে, পারিবারিক কোনও বিবাদের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে । পুলিশ এখনও বাইরের কোনও ব্যক্তির জোরপূর্বক বাড়িতে প্রবেশের প্রমাণ পায়নি । বাড়ির ভেতরের মূল্যবান জিনিসপত্রও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । এমতাবস্থায় ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় । পুলিশ আরও জানিয়েছে, তদন্তে যা বেরিয়ে আসবে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
ডিসিপি জানিয়েছেন, 85 বছর বয়সি লক্ষ্মীনাথ ঝাঁ ওই বাড়িতে তাঁর ছেলে রাহুল ঝাঁ, পুত্রবধূ গীতা ঝাঁ এবং তিন নাতনির সঙ্গে থাকতেন । তাঁদের চার জনেরই দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁদের মাথা ও মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল । লক্ষ্মীনাথ ঝাঁই সবার আগে বাড়িতে তাঁর পুত্রবধূ ও তিন নাতনির দেহ দেখতে পান ৷ তিনি প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান এবং তাঁরা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে খবর দেন ।
পুলিশ অপরাধ সংঘটনের স্থান থেকে দু'টি পাথর উদ্ধার করেছে, যা হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছিল ৷ চারটি দেহ আলাদা আলাদা ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ৷ এছাড়া রক্তমাখা পোশাকও পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে ঘটনার পর ওই পোশাকগুলো থেকে রক্ত মুছে ফেলা হয়েছিল ৷ পুলিশ লক্ষ্মীনাথ ঝাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ৷ এদিকে, রাহুল ঝাঁকে খুঁজে বের করার জন্য পৃথক দল গঠন করা হয়েছে এবং তারা বর্তমানে তার সম্ভাব্য গোপন আস্তানাগুলোতে তল্লাশি চালাচ্ছে ।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রাহুল ঝাঁ শেয়ার বাজারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর স্ত্রী একটি বিউটি পার্লার চালাতেন ৷ রাহুলের বাবা লক্ষ্মীনাথ ঝাঁ একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তিনি পেনশন পান ৷ তাঁর তিন মেয়েই শিক্ষার্থী । তদন্তে জানা গিয়েছে, সকালে দুধওয়ালার কাছ থেকে দুধ নিয়ে রাহুল ঝাঁ চা তৈরি করেন এবং বাবাকে তা দেওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ৷ পরিবারটি আগে ঝোটওয়ারায় থাকত এবং 2021 সালে গোবিন্দপুরীতে চলে আসে ৷
জয়পুরের পুলি্শ কমিশনার সচিন মিত্তল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । তিনি জানান, একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এতে গীতা ঝাঁ ও তাঁর তিন মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, গীতার স্বামী রাহুল ঝাঁই এই অপরাধ ঘটিয়েছেন ৷ কারণ সকাল থেকেই তিনি নিখোঁজ রয়েছেন । পুলিশ বিষয়টি সব দিক থেকে খতিয়ে দেখছে ৷ এর পিছনে অন্য কোনও সম্ভাবনাও থাকতে পারে ৷ সিমেন্টের ব্লক দিয়ে মাথা ও মুখ থেঁতলে দিয়ে চারজনকে হত্যা করা হয়েছে । ঘটনাস্থলে দু'টি সিমেন্টের ব্লক পাওয়া গিয়েছে । গীতার দেহ দোতলার একটি কক্ষে এবং তিন কিশোরীর দেহ নীচতলায় পাওয়া যায় ।