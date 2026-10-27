4 টাকা ফেরত পেতে গিয়ে খোয়ালেন 98 হাজার ! ভুয়ো নম্বরে কল করে প্রতারিত মহিলা

4 টাকা ফেরত পেতে গিয়ে খোয়ালেন 98 হাজার ! ভুয়ো নম্বরে কল করে প্রতারিত মহিলা
Cyber Fraud: ইন্টারনেটে পাওয়া নম্বরে মহিলাকে আশ্বাস দেওয়া হয় 4 টাকা ফেরত দেওয়া হবে ৷ কিন্তু কথা বলতে বলতেই অ্যাকাউন্ট থেকে 98 হাজার উধাও ৷
Published : October 27, 2026 at 1:38 PM IST
জবলপুর, 27 অক্টোবর: অনলাইনে ব্যাগ কেনার পরে প্রতারণার শিকার হলেন মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের এক মহিলা ৷ মাত্র 4 টাকা ফেরত পেতে গিয়ে খোয়াতে হল 98 হাজার টাকা ! জবলপুরের আধারতাল থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
স্টেশন ইন চার্জ বিপিন তামরাকার জানিয়েছেন, অনলাইনে একটি ব্যাগ কিনেছিলেন 48 বছর বয়সি সবিতা ৷ তিনি আধারতাল এলাকার বোর্ড কলোনির বাসিন্দা ৷ সেই ব্যাগের ডেলিভারি দিতে আসা ছেলেটি 530 টাকা নেয় সবিতার কাছ থেকে ৷ ব্যাগটির দাম ছিল 526 টাকা ৷ তাই সবিতা ওই ছেলেটির কাছে 4 টাকা ফেরত চান ৷ তখন ছেলেটি জানায় রিফান্ড পেতে হলে অনলাইনেই বলতে হবে ৷
এরপর সবিতা ভেবেছিলেন, অনলাইন থেকে সত্যিই বুঝি 4 টাকা উনি ফেরত পাবেন ৷ কিন্তু ডেলিভারি বয়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি যে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে 98 হাজার টাকা খোয়াবেন ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি ৷ তিনি ইন্টারনেটে ওই অনলাইন পোর্টালের নম্বর খুঁজে নিজের অভিযোগ জানাতে যান ৷ ওই নম্বর থেকে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় 4 টাকা ফেরত দেওয়া হবে ৷ কিন্তু কথা বলতে বলতেই সবিতার অ্যাকাউন্ট থেকে 98 হাজার টাকা উধাও হয়ে যায় ৷ তিনি পরে যখন অ্যাকাউন্ট চেক করেন, দেখেন ভয়ঙ্করভাবে প্রতারিত হয়েছে তিনি ৷ তারপরেই থানায় ছোটেন অভিযোগ জানাতে ৷ তিনি ইন্টারনেটে পাওয়া যে নম্বরটিতে কল করেছিলেন, সেটিই ভুয়ো নম্বর ৷
পুলিশের দাবি, জবলপুরে সাইবার প্রতারণার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ সবিতার আগে দুর্গাপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিও অনলাইনে প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন থানায় ৷ তাঁর মোবাইল ফোন হ্যাক করে 107000 টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ পানাগড়ে সরকারি স্কুলের শিক্ষক তিনি, আধারতালেরই বাজনামন্দির এলাকায় থাকেন ৷
একইভাবে মাধোতাল থানা এলাকায় মোবাইল থেকে এইরকম তিনটি সাইবার প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে ৷ আশিস ভাট নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে 50 হাজার টাকা, রাহুল দুবে নামে আর এক জনের অ্যাকাউন্ট থেকে 70 হাজার টাকা খোয়া যায় ৷ গ্রিন সিটি-র বাসিন্দা আকাশ কুমার মোবাইল প্রতারণায় হারিয়েছেন 30 হাজার টাকা ৷
পুলিশের বক্তব্য, অনলাইন শপিং যাঁরা করেন, তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে ৷ কারণ ইন্টারনেটে প্রতারকরা জাল ফোন নম্বর ছড়িয়ে রাখে ৷ যে সংস্থার থেকে জিনিস কিনছেন, সেই সংস্থারই অফিশিয়াল পোর্টালে যোগাযোগ করুন ৷ ইন্টারনেটে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার থেকে কোনও কল করবেন না ৷ আর প্রতারিত হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান ৷