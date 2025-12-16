'মৃত্যর মুখে' ঠেলে দিচ্ছে বিয়ে, রাজ্য়সভায় বড় দাবি সাংসদের

'মৃত্যর মুখে' ঠেলে দিচ্ছে বিয়ে, রাজ্য়সভায় বড় দাবি সাংসদের
সাংসদ মনে করেন, কারও কারও ক্ষেত্রে বিয়ে এখন নীরব যন্ত্রণার কারণ ৷ বিবাহজনিত সমস্যা তাঁদের নিজেদের শেষ করতে বাধ্য় করছে ৷
নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: বিয়েকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সমস্যার জেরে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে ভয়াবহ হারে ৷ এনসিআরবির তথ্য বলছে, 2023 সালে নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন 1 লাখ 71 হাজার 418 জন ৷ তার অধিকাংশের নেপথ্যে আছে বিবাহজনিত সমস্য়া ৷ রাজ্যসভায় এমনই দাবি করলেন কেরলের সাংসদ হরিশ বীরান ৷
এই তথ্য় তুলে ধরার পাশাপাশি মঙ্গলবার রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা বিষয়ে মন্তব্য করেন সাংসদ ৷ তিনি জানান, ভারতীয় সমাজ ব্য়বস্থায় বিয়ে অন্যতম পবিত্র বন্ধন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ৷ হয়ে উঠেছে আস্থার প্রতীক ৷ তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই বন্ধন এখন এক নীরব অত্য়াচারের প্রতিমূর্তি ৷ যা মানুষকে ক্রমশ সমাজ-বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য় করছে ৷
বিবাহজনিত সমস্যা থেকে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার বিষয়টিকে তিনি সমাজের নৈতিক এবং আইনি ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন ৷ সমাজ বিজ্ঞানে বিয়েকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় ৷ সাংসদ মনে করেন, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে ৷ নিজের ভাষণের একটি অংশে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে ভারতীয় আইন ব্যবস্থার প্রশংসাও করেন কেরলের ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের এই সাংসদ ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ভারতীয় নারীদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমাদের দেশের আইন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনের থেকে অনেক বেশি শক্তিধর ৷ কিন্তু সমস্যা হল আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৷ আইন যে আমরা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারিনি তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷"
নিজের দাবির সমর্থনে পণ সংক্রান্ত অত্যাচারের কথা বলেন হরিশ ৷ বিবাহিত মহিলাদের নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে পণ নিয়ে অত্যাচার এখনও সবথেকে বড় কারণ বলে মনে করেন সাংসদ ৷ পাশাপাশি গর্ভপাতের মতো বিষয় মহিলাদের তীব্র মানসিক যাতনা দেয় ৷ বিশেষ করে পরিবার পাশে না থাকলে সমস্য়ার অভিঘাত আরও বাড়ে ৷ একা একা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য় করতে হয় তাঁদের ৷ এমতাবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তাঁরা ৷
কেরলের এই সাংসদের কথায়, "বিবাহ সংক্রান্ত কোনও কারণে একজন যখন নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন সেই যন্ত্রণা শুধু তাঁর মধ্য়ে সীমাবদ্ধ থাকে না ৷ প্রভাবিত হয় একটি গোটা পরিবার ৷ সবচেয়ে বেশি কুপ্রভাব পড়ে সন্তানদের উপর ৷ সারাজীবন ধরে তাদের সেই যন্ত্রণার ভার বইতে হয় ৷" বিবাহজনিত সমস্যার কারণে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি বাড়ানো দরকার বলে মনে করেন তিনি ৷ শুধু আইনের উপর নির্ভর করলে চলবে না ৷